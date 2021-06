Je to na první pohled už trochu nuda. Evropský parlament opět přijal rezoluci o střetu zájmů Andreje Babiše, česká opozice se opět pohoršila, jak hrozného máme premiéra, Babiš opět zabrblal, že je to kampaň, čímž to celé zhasne. Nebo ne? Že by to tentokrát bylo přece jen něco jiného? Náznaky tady jsou. Tady je pět důvodů, proč postoj europoslanců může zahýbat nejen byznysem Agrofertu a obmyšlence Andreje Babiše, ale i celou českou politikou.