Kybernetické útoky se v poslední době nevyhýbají ani velkým českým advokátním kancelářím. V nich je celkem standardem, že veškeré spisy jsou vedené pouze v elektronické podobě. Stačí pak, aby útočník pronikl do hůře zabezpečené vnitřní sítě a nechal na disku v centrálním úložišti zašifrovat data. Poté může požadovat výkupné výměnou za dešifrovací klíč.

Firma pak má na výběr ze dvou možností: buď má k dispozici čerstvou zálohu, ze které data obnoví, anebo raději výkupné zaplatí. Do té doby pro ni zůstávají data nepřístupná. Prakticky to znamená, že se advokáti po určitý čas nedostanou ani do práce, protože jim přestanou fungovat přístupové kartičky, ani k dokumentům, které nutně pro svoji práci potřebují.

Takzvaný ransomware neboli vyděračský software využívá nedostatky v zabezpečení elektronických systémů. Loni jimi byla v Česku podle studie The State of Ransomware 2021 zasažena téměř třetina středních a velkých organizací. Celá čtvrtina z nich potom požadované výkupné nakonec zaplatila. Tyto platby probíhají v bitcoinech, aby byly obtížně dohledatelné. Útočníci podle typu oběti požadují částky v přepočtu od desítek tisíc až po jednotky milionů korun.