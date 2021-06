Pokud pro vás byla spouštěcím impulzem k pořízení či půjčení obytňáku idylická fotografie spokojené rodiny u karavanu nebo instagramový příspěvek pohledného páru v přestavené dodávce s otevřenými dveřmi a lesknoucím se mořem v pozadí, dobře zvažte, zda je pro vás karavaning to pravé ořechové. Obytné vozy jsou zejména starost, která vyžaduje pečlivé plánování, zázemí a vcelku dlouhou přípravu. I když si karavan jen půjčíte, je dobré vědět několik základních informací. V deseti bodech se tak podíváme, na co všechno je důležité před cestou myslet.

1. Včasná rezervace nutností

Uvažujete-li o tom, že letní dovolenou strávíte s obytným autem, ale žádné nevlastníte, je právě nyní nejvyšší čas porozhlédnout se po půjčovně a rezervovat si termín. „V současné době je stále možné sehnat rezervaci na letní termín i přes to, že v posledních dnech začínají rezervace strmě narůstat. Velkou zásluhu na tom má nárůst počtu dostupných vozů od soukromých osob a rozšíření nabídky malých půjčoven. Jediný problém by mohl nastat u dlouhodobějších pobytů na dva týdny a více. Očekáváme, že letní termín bude z většiny obsazený,“ říká Jiří Kolařík z půjčovny Campervan.

Podobně situaci na trhu hodnotí i Lukáš Janoušek ze start-upu Campiri: „Šance sehnat termín určitě je, nicméně začátek července už mají půjčovny zaplněný. V srpnu se ještě volné termíny najdou a volno je zatím v červnu (uzávěrka tohoto textu byla koncem května − pozn. red.), který s sebou nese výhodu v podobě menší obsazenosti kempů, a přitom už letního počasí.“

Potvrdil se však podle něj trend minulých let, kdy poptávka v letních měsících výrazně převyšuje nabídku trhu. „Důvodem je nedostatek obytných vozů, které jsou k dispozici v půjčovnách. Ačkoliv jich je v Česku dohromady přes 60 tisíc, půjčovny disponují pouze 700, navíc je často obtížné dohledat dostupnou kapacitu on-line. Proto jsme tento segment začali digitalizovat. Aby bylo obytné vozy možné snadno nalézt a rezervovat, vše na pár kliknutí. Zároveň v příštích týdnech chystáme spuštění programu pro soukromé majitele obytňáků, jenž jim umožní vozy nabídnout skrze Campiri k pronájmu. Tím dostaneme na trh více kapacit pro půjčování a zároveň dáme majitelům obytných aut možnost snížit si náklady na provoz či poskytnutím vozu k pronájmu dokonce vydělat.“

2. Výběr vhodného dopravního prostředku

Při výběru ideálního obytňáku se zamyslete nad tím, jak hodláte dovolenou trávit a v jaké životní etapě se zrovna nacházíte. Rozdílné požadavky mají penzisté, svobodné páry a naprosto odlišné rodiny s dětmi. Záleží na tom, zda chcete jen cestovat, nebo zůstat delší dobu na jednom místě. V prvním případě se vyplatí obytná dodávka typu Mercedesu-Benz Marco Polo, Fordu Transit nebo Volkswagenu Caravelle, s níž budete z kempu snadno vyrážet do okolí. Ve druhém případě zvolte prostornější karavan vybavený toaletou a sprchou. U těch je nutné pamatovat na fakt, že s používáním sociálního zařízení souvisí několik starostí navíc (například kazeta chemického záchodu se vyprazdňuje v kempech na místech k tomu určených, musí se doplňovat voda či vyprazdňovat výlevka).

3. Nic levného, rozpočet může zaskočit

S prvním i druhým bodem souvisejí finanční prostředky, které máte k dispozici. Za vybavený obytný vůz zaplatíte v půjčovně během sezony v průměru tři tisíce korun za den. Velký karavan může přijít klidně na pět tisíc. V uvedené částce nemusí být zahrnutý denní kilometrový nájezd (před půjčením si proto ověřte, kolik kilometrů můžete s vozem najet). Také se ujistěte, že vozidlo či přívěs jsou havarijně pojištěné, popřípadě s jakou spoluúčastí, a zajímejte se i o to, do kterých zemí můžete. Kromě půjčovného je nutné počítat také se složením zálohy a kalkulovat s cenou za naftu, s dálničním mýtem a v neposlední řadě s cenou za místo v kempu a s tím spojenými službami (přípojka elektřiny, vody atd.). Tento způsob dovolené nemusí být levnější alternativou klasického leteckého pobytu u moře.

Dalším řešením je pořízení vlastního obytného vozu, což je v současné době téměř nereálné. Jak nové, tak ojeté obytňáky, karavany a přívěsy jsou rozebrané a řada prodejců hlásí vyprodáno na rok dopředu. Můžete mít štěstí, ale nic levného to nebude. Pořizovací ceny díky rostoucí poptávce zaznamenaly strmý růst. Kromě samotné koupě je nutné počítat i s náklady na uskladnění vozu po zbytek roku, tedy pokud nemáte vlastní prostory. Karavan využijete jen pár týdnů a po zbytek roku musíte počítat s jeho uskladněním (samozřejmě ho můžete mít jako investici a pronajímat ho).

Vlastníte-li dodávku či vícemístný vůz typu Fiat Scudo MultiJet, Peugeot Traveller nebo Volkswagen Transporter, nabízí se cenově přijatelné řešení v podobě vyjímatelných kempingových vestaveb. Těch je na trhu celá řada a ceny se pohybují v řádu desetitisíců. Výhodou je, že vůz v běžné konfiguraci využijete celý rok a o prázdninách jednoduše vložíte vestavbu a vyrazíte s minimálními náklady na dovolenou (s dvojlůžkem, integrovanou vysouvací kuchyňkou a úložným prostorem).

4. Než vyjedete

Než se s obytným vozem vydáte vstříc nevšedním zážitkům, doporučujeme provést něco jako „předletovou kontrolu“. Ideální je připravit si takový kontrolní checklist, na kterém by neměla chybět kontrola správného zavření šuplíků/skřínek a jiných úložných prostor, zavření bočních/střešních oken, dveří u lednice, zatažení a aretace markýzy/schůdků, vypnutí plynu nebo důkladného uchycení zavazadel. Myslete na to, že každá špatně upevněná věc se může stát velmi nebezpečnou a v případě kolize může posádku dokonce zranit.

5. Specifická jízda

Vzhledem k velké boční ploše karavanů a jiných obytných vozidel si musíte při jízdě dávat pozor na poryvy větru; zejména boční vítr dokáže na otevřené silnici s vozem pořádně zacloumat. To samé platí o protijedoucích kamionech. S větším karavanem nelze jezdit stejně jako s osobním vozem, jeho hmotnost je mnohem vyšší (delší brzdná dráha) a manévrovatelnost je také omezená.

6. Zbytečnosti nechte doma

Minimalismus se při balení rozhodně vyplatí. Dobře si rozmyslete, co všechno budete potřebovat, a nevozte s sebou zbytečnosti. Oblečení by mělo odpovídat cílové destinaci, stejně tak se vyplatí nepřehánět to s kuchyňským a dalším vybavením. Přece jen v karavanu žijete skromněji.

7. Nepostradatelné věci

Dobrá příprava a zkušenosti posbírané dlouholetými karavanisty jsou pro nováčky neocenitelnou pomocí. Proto se nebojte ostřílených kempařů zeptat i na drobnosti, získáte tím cenné rady a různé finty. Pročíst si také můžete internetová fóra, kde si zapálení karavanisté vyměňují své zkušenosti. Pak se dozvíte třeba to, že obyčejná sekerka nebo zdrhovací plastové pásky jsou skvělými a nenahraditelnými pomocníky. Vhod přijde zajisté čelovka nebo kabely potřebné pro dobíjení mobilních telefonů. Přibalit je dobré také základní nářadí, různě dlouhé drátky, šňůru na sušení prádla, kurtovací gumicuky, kolíky, kousek hadice (hodí se při doplňování vody), repelent, věci na mytí nádobí (saponát, houbičky, utěrky) nebo plastový lavor na přenášení nádobí.

8. Pořadí zabalených věcí

Pokud budete dávat věci do úložného prostoru obytného vozu nebo do kabiny, vždy přemýšlejte, co bude kdy potřeba. Není nic otravnějšího, než když předmět, který zrovna hledáte, máte uložený až někde dole nebo vzadu. To pak znamená vše předtím vyndat. Po ruce by měla být také lékárnička nebo reflexní vesty.

9. Pečlivé plánování je základ

Vyhledejte si a nainstalujte do mobilu vhodné aplikace na vyhledávání parkování, kempů nebo například v Rakousku tzv. stellplatzů. Většinou se jedná o zpevněné plochy vyhrazené pro stání obytných aut nebo karavanů. Stání bývá zdarma, případně za rozumný poplatek. Stellplatzy lze vyhledat stejně jednoduše jako kempy na internetu či v brožurách, které pravidelně vycházejí.

Zejména zahraniční kempy je možné vybírat podle svých požadavků a nároků na komfort. Některé nabízejí vyhřívané sušárny i umývárny nádobí či koupelny. Komu kempy nevoní, může sáhnout po individuálním kempování, tzv. na divoko. Přes aplikaci v mobilním telefonu si vyhledá vhodný pozemek (nejčastěji louka) ve vybrané lokalitě a jeho majitel inkasuje poplatek v řádu stokorun. Legálně se tak lze dostat do atraktivních míst, jež kempy nejsou schopny nabídnout. Zajištěno je soukromí, jelikož na pozemku většinou není více než pět karavanů.

10. Etický kodex

Asociace kempování a karavaningu stojí za etickým kodexem shrnujícím základní pravidla a doporučení týkající se obytných aut. Jedním z pravidel je, že po kempování na místě nic nezůstane, respektujete soukromí druhého nebo že chemickou toaletu či odpadní vodu vyléváte jen na místech k tomu určených.

Na půjčení podobné krásy je nejvyšší čas. Nabídka se tenčí a sehnat pojízdný domeček na letní prázdniny je téměř nemožné. A pokud ano, počítejte u větších vozů s cenou přes čtyři tisíce korun za den.

Zajet až na pobřeží a kochat se obzorem za doprovodu šumějícího moře je snem řady začínajících karavanistů. Bohužel ne všude se můžete utábořit, před cestou do zahraničí si dobře zjistěte možnosti kempování „na divoko“. V řadě zemí se lze snadno dostat do problémů.

Článek byl publikován v magazínu Dovolená v Česku.