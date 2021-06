S dětmi je to někdy těžké. (Nebo často? Či spíš s námi, dospělými?) Vymyslíte a pečlivě jim naplánujete „skvělý“ výlet 50 kilometrů od domova, kde je bude něco zaručeně bavit (pohádkový hrad, stezka v korunách stromů…), a nakonec zjistíte, že jsou mnohdy šťastnější v parku před domem nebo v lese za ním, kde si z padlého stromu udělají loď a z pařezu je výdejní okénko cukrárny. Vypravíte se na Trnkovu Zahradu do Kutné Hory, ale možná více času než s Kocourem děti tráví cestou z vlaku, když kolem nádraží hrají na schovávanou.

Nechystáme si nakonec všechny ty dětské výlety tak trochu sami pro sebe? Jednoduše proto, že se nám nechce stále plavit stejným „mořem“ nebo lízat podesáté vanilkovou zmrzlinu? Snad. Každopádně čas od času se nám nějaká výprava do neznáma podaří a děti na ni vzpomínají ještě po roce. A kam se tedy vydat?

Berounka

Snad nejhezčí poklonu Berounce složil ve svém díle Ota Pavel. Řeku a kraj pod Křivoklátem, kam jako dítě jezdil s rodiči na letní byt, si zamiloval. První léto bydleli v Hostinci u Rozvědčíka v Nezabudicích, později se rodina přesunula o pár set metrů dál, přímo k Berounce do domku převozníka Karla Proška v Luhu pod Branovem. Dnes je tu pamětní síň s vkusnou expozicí a opodál funguje přívoz, který milují hlavně děti.

Fotogalerie Fotogalerie Říše fantazie

Nejkouzelnější obcí široko daleko je Svatý Jan pod Skalou, ležící ve skalami sevřeném údolí Českého krasu. Podle legendy se v jeskyni pod skalní stěnou koncem devátého století usadil první český křesťanský poustevník Ivan. Po jeho smrti tu kníže Bořivoj nechal postavit kapličku, postupně vznikl benediktinský klášter a barokní poutní kostel. Ze skály nad ním je pěkný výhled na obec a okolí. Ještě hezčí pak z méně známého vyhlídkového místa cestou k dubu na Herinkách.

Až vám bude kručet v břiše, zajděte si do Hostimi. Vyhlášená výletní restaurace U Krobiána, jen kousek od Svatého Jana pod Skalou, vás výzdobou a útulnou náladou zanese v čase o sto let zpět. Čeká vás tu příjemná obsluha, zahrádka, poctivá domácí kuchyně a skvělé pivo Fabián.

Nedaleko, mezi obcemi Svatý Jan pod Skalou, Bubovice a Loděnice, objevíte také velice zajímavý skanzen Solvayovy lomy. Děti nejvíce nadchne polní lomová úzkorozchodná dráha, kterou se můžete o víkendech svézt. Celý rok lze volně procházet po vyznačených stezkách, prohlížet si přístupné exponáty a podle názorných informačních tabulí získat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple.

Park Mirakulum

Bavilo by vás vzít si na hlavu čelovku a prodírat se labyrintem podzemních chodeb? Nebo na nádvoří fantaskního hradu zažít atmosféru rytířských turnajů? Spoustu podobně hravého povyražení nabízí zábavně-naučný park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku.

Svou odvahu a mrštnost si zde starší děti ověří na lanové opičí dráze, se strachem se poperou v tamním propadlišti, na obřích houpačkách, nebo až budou sjíždět dvanáctimetrovou rychlou skluzavku. (Nezapomeňte jim s sebou vzít triko s dlouhými rukávy, aby se při sjezdu nepopálily.) Malé děti zde potěší obří pískoviště, spousta hřišť a trampolín, ale možná i stádo minioslíků a koz v tamní minizoo.

Statek Apolenka

Už více než 15 let na farmě Apolenka v obci Spojil u Pardubic podporují duševně nemocné a handicapované pomocí hiporehabilitace. Tedy podpůrné léčebné metody využívající pohyby koňského hřbetu a prostředí okolo koní k terapeutickým účelům. Na statku mají otevřeno od rána do večera sedm dní v týdnu a nevybírá se zde žádné vstupné. Parta nadšenců a dobrovolníků tu poskytuje širokou škálu služeb: kromě sociálních služeb tady najdete i jezdeckou školu, pro předškolní a školní děti zde připravují environmentální programy, studenty z oborů sociální práce, speciální pedagogiky či veterinární péče přijímají na stáže a koupit si tu můžete i na farmě vyráběné mléko, sýr, tvaroh nebo jogurt.

Gibon park Rožnov pod Radhoštěm

Máte-li chuť strávit s dětmi aktivní den, vyzkoušejte Gibon park v Rožnově pod Radhoštěm. Nejmenší návštěvníci, kterým je většina překážek zapovězena, se vyřádí v dětském koutku s pískovištěm s indiánskou osadou. Ti o něco starší si už mohou troufnout na Dětský park s trampolínami s velkým množstvím skluzavek, prolézaček, skákadel a nejrůznějších překážek. A ti ještě starší mají téměř neomezené pole působnosti: od klidnějšího minigolfu po lanovou překážkovou dráhu dlouhou 423 metrů, která zahrnuje 30 úseků se 162 překážkami ve výšce až 5,9 metru nad zemí. Ti nejodvážnější mohou vyzkoušet akvazorbing, kdy je člověk zavřený ve speciální plastové kouli naplněné vzduchem a kráčí po vodní hladině. Součástí areálu je také restaurace.

Kolínská řepařská drážka

Znovuobnovená část trasy nejstarší polabské řepařské drážky nabízí příjemný výlet vlakem taženým parní nebo dieslovou lokomotivou po úzkorozchodné trati. Výlety po dráze, která sloužila pro dopravu cukrové řepy do cukrovarů v Polabí, baví malé i velké. Vlaky jezdí ze stanice Kolín-Sendražice do stanice Býchory a zpět každý víkend, první v 9.45, poslední v 16 hodin.

Trať je doplněna o železniční naučnou stezku, posezení a herní prvky. Navštívit zde můžete rovněž expozici zaměřenou na historii Kolínské řepařské drážky, ostatních polabských řepařských drážek a pěstování a zpracování řepy. Jízdu můžete klidně přerušit a doplnit o procházku polabskou krajinou.

Muzeum Karla Zemana

Lákalo by vás „hledat Zemi nikoho, ostrov, na který ještě nevstoupila noha filmařova, planetu, na které ještě žádný režisér nevztyčil vlajku objevitele, svět, který existuje jen v pohádkách“? Pokud ano, určitě si nenechte ujít návštěvu pražského Muzea Karla Zemana. Expozice mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů ve 40. letech minulého století až po díla z jeho posledního tvůrčího období.

Ocitnete se ve filmových scénách jeho nejslavnějších filmů, můžete se vznést na létajícím stroji, projít se po Měsíci barona Prášila nebo vlastnoručně ovládat ponorku z Vynálezu zkázy. Na rozdíl od jiných muzeí si sem nezapomeňte vzít svůj fotoaparát nebo videokameru, muzeum je totiž současně také jakýmsi tvůrčím ateliérem. Můžete zde natáčet, fotit či vytvářet vlastní přání s pozadím Zemanových filmů.

Pro všechny malé návštěvníky jsou tu zdarma připraveny tři tematické motivační hry. Díky nim si děti prohlídku užijí ještě více a hravou formou se dozvědí i spoustu zajímavých informací nejen o tvorbě Karla Zemana. Tak třeba nejmenší děti od čtyř do sedmi let se mohou spolu s rodiči vydat proti proudu času do světa dinosaurů na dobrodružnou hru Cesta do pravěku. Za každý správně vyřešený úkol získají samolepku, kterou si nalepí do své mapky. Za jejich putování jim bude odměnou trilobit, kterého si pak mohou nabarvit podle fantazie.

Rezervace Soos

Prazvláštní měsíční krajina, rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. Tak vypadá evropská rarita − národní přírodní rezervace Soos, rozlehlé rašeliniště s řadou minerálních pramenů, přezdívaná český Yellowstone. V rezervaci nedaleko Františkových Lázní žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin, tak si nezapomeňte do batohů přibalit atlas. Vyhlášena byla v roce 1964 na ploše 221 hektarů, přístupná je ale jen část. Lehce přes kilometr dlouhá naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou vodu.

V areálu je také přírodní geologický park, muzeum s expozicí o přírodě Chebska a Soosu, pavilon s expozicí o dějinách Země a paleontologie s reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti nebo stanice pro záchranu živočichů. Vloni se tu otevřelo nové návštěvnické centrum s moderními badatelnami a zázemím i altánkem coby přírodní učebnou.

Loupežnické Slavonicko

Slavonice, malebné město na pomezí Čech, Moravy a Rakouska, proslavily překrásné renesanční měšťanské domy s bohatě zdobenými štíty, pitoreskní systém podzemních chodeb a řada zajímavostí v okolí. Můžete se tady projít po stezkách, kudy chodíval loupežník Grasel, nebo si v keramické dílně v Maříži namalovat vlastní hrnek či potisknout tričko. Klidné cesty, lemované stromořadími, jsou upravené pro cyklovýlety i pro pěší. Vydat se z nich lze třeba na nedalekou zříceninu hradu Landštejn, do Dačic nebo k rybníku Dědek. Zcestovalejší rodiny se staršími dětmi zaujme, že tudy vede trasa Greenways Praha−Vídeň.

Zoo Jihlava

Sníte-li o Austrálii, ale přece jen je pro vás trochu z ruky, vypravte se pro začátek do Jihlavy. Tamní australská farma zahrnuje kromě opuštěné budovy, přilehlého sadu a ohrad pro ovce také několik přístřešků. V některých žijí méně známá australská zvířata − kunovci či ledňáci. Po okolí jsou staré zemědělské stroje, u farmy originální poštovní schránky, konve na mléko i malá zahrádka. Nezvyklé jsou vnitřní expozice zvířat. Například klokani bydlí v obýváku, papoušci ve spižírně či strašilky a vakoveverky ve staré skříni. Inu − lidé se z farmy odstěhovali a příroda se sem vrátila.

Tvůrce inspiroval příběh českého cestovatele a dobrodruha Josefa Poláka (1844−1899), který se z Benátek nad Jizerou vydal na druhou stranu zeměkoule. Už jako malý snil o zemi, kde jsou stromy jako katedrály a kde lze nalézt zlato, místo krav se pasou klokani a hlavně kde žijí černé labutě… Právě kvůli nim se rozhodl do Austrálie odjet.

Do jihlavské zoo se dostanete snadno příjemnou procházkou přímo z hlavního náměstí. Rozlohou patří sice k těm menším u nás, ale zase překvapí svou nápaditostí a děti určitě potěší lanovým centrem, kde se vydatně vydovádí.

Skleněná zahrada

Čarovná zahrada v Kunraticích u Cvikova je opravdu kouzelná. Je v každé denní době a ročním období jiná. Kromě množství rostlin živých ji totiž zdobí skleněné fantasmagorické květy, křehcí různobarevní plameňáci v životní velikosti a také chobotnice či pavouk. Samozřejmě ze skla, protože jsou dílem dnes už světově proslulého uměleckého skláře Jiřího Pačinka. Jeho sklárna je hned vedle a návštěvníci jsou v ní vítáni. Je hned u pecí, takže je jim horko stejně jako sklářům, jimž je možné koukat přímo pod ruce. Také vstupenky tu mají skleněné, aby se to nepletlo.

Jiří Pačinek je ve svém proměňování okolí důsledný. Obyčejný vesnický kostel v sousedství sklárny proměnil vloni v Křišťálový chrám. Skleněná výzdoba se stále rozrůstá, tak se nechte překvapit, co vše v něm při své návštěvě najdete. A pak hupněte i s dětmi do pekla: je v podzemí dětského hřiště a „straší“ v něm sklenění čerti. Na hřišti děti spolehlivě zaujme také bludiště, postavené ze starých sklářských forem. Brzy přibude také replika sklářské pece. V pískovišti je samozřejmě jemný sklářský písek a malé skleněné kuličky pro zpestření.

Rabštejn nad Střelou

Tohle místo si oblíbil už Karel IV. Na svých cestách tu několikrát nocoval a ze zdejšího břidlicového lomu si nechal dovézt materiál na stavbu Karlštejna. Rabštejn nad Střelou na severním Plzeňsku býval patrně nejmenším městem v Evropě. Později o městský status přišel a dnes je částí Manětína. Mix starého a nového, německého a českého, chátrajícího a obnoveného je působivý, stejně jako poloha Rabštejna na ostrohu strmě spadajícím do řeky Střely.

Málokde najdete na tak malé ploše hrázděné i roubené domy, zříceninu hradu, barokní zámek a kostel, klášter, středověký kamenný most, židovský hřbitov, pozůstatky vodních mlýnů, muzeum nebo betonové bunkry z války. Jezdí se sem na čundry i na první výlety zamilovaných. A přestože to může být stejně tak dobrý „dospělácký“ tip, mají to tu rády i různě staré děti. Cachtají se tady v řece a staví v ní hráze, na loukách běhají bosy a kolem bunkrů si hrají na vojáky nebo na schovávanou. Nádherné okolí, kde se mimo jiné natáčel snímek Tomáše Vorla Cesta z města, si projdete po osmikilometrové naučné stezce.

Zábavní park Eden

Z dříve chátrajícího statku Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem vyrostlo nové ekologické centrum. Vše si tu můžete osahat a vyzkoušet, expozice jsou interaktivní a zaujmou celou rodinu. V horácké vesnici poznáte život našich předků a vyzkoušíte si nejrůznější lidová řemesla − stanete se tkalci, hrnčíři nebo truhláři. Klasický obrázek minulosti dokresluje i zvířecí farma, kde se děti seznámí se zvířaty. Najdete tu i malý pivovar, bylinkovou lékárnu nebo ekopavilon.

Muzeum perníku

Hrad Kunětickou Horu neboli Kuňku znají milovníci památek. Stojí na výrazném skalnatém kopci zvedajícím se z polabské roviny severně od Pardubic a tvoří zdaleka viditelnou dominantu. Méně známým objektem, ale o to důležitějším tipem na výlet s dětmi, je už lovecký zámeček při úpatí hradního vrchu na okraji vesnice Ráby. Roubená stavba z roku 1882 je sídlem celoročně otevřeného Muzea perníku a pohádek − Perníkové chaloupky s řadou turistických služeb a atrakcí pro děti i dospělé. Je tu i sídlo Perníkového hejtmanství, informační centrum Děda Vševěda a turistická ubytovna.

Všechno tady voní perníkem, upečeným ve starobylých dřevěných formách, třeba přímo ve zdejší Perníkářské dílně Ježibaby. Malí i velcí návštěvníci si vyslechnou pohádku o Perníkové chaloupce, projdou se strašidelným pohádkovým lesem právě tak jako Jeníček a Mařenka a stejně jako oni si na konci odnesou ze střechy chaloupky medový perníček. V Medovém ráji jsou k vidění perníky nejen z Pardubic, ale také z Podkrkonoší nebo jižní Moravy. Prohlídková expozice nabízí i svět pohádek černého divadla, pohádkové peklo a Ježíškovo nebe. Samostatný prohlídkový okruh tvoří Svět skřítků a strašidel se čtyřmi desítkami loutek.

Pohádkový zámeček v Rábech stojí jen 200 metrů od velkého parkoviště a restaurace pod Kunětickou Horou při silnici z Pardubic na Hradec Králové. Do pohádky pak stačí seběhnout kousek po lesní pěšině.

Skanzen v Kouřimi

Tradiční stavení, folklorní veselky, masopusty, jarmarky, posvícení, velikonoční a vánoční pořady, předvádění tradičních řemesel. Skanzen ve středočeské Kouřimi každoročně ožíval hlavně při těchto slavnostech; letos bohužel téměř vše znemožnila epidemie koronaviru. Už je ale otevřeno, jen se tady až do odvolání nekonají komentované prohlídky, možná je jen individuální prohlídka bez výkladu průvodce.

Jediný skanzen tohoto typu u nás shromažďuje základní regionální typy lidové architektury z oblasti středních, východních a severních Čech a dokládá, jak bohaté a nápadité bývalo venkovské stavitelství. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Zajímavou podívanou si zpestřete výletem na Lechův kámen nebo zhruba dvoukilometrovým okruhem kolem Staré Kouřimi.

DinoPark

Chcete se s dětmi projet vláčkem přímo do druhohor? Nebo třeba vlézt hrozivému dinosaurovi do tlamy, a ještě se přitom vyfotit? Případně hledat cestu bludištěm tak dlouho, než odhalí své tajemství? V DinoParku v Plzni hned vedle tamní zoo děti pochopí, že není třeba třást se strachy při pohledu na tyranosaura, a o to lákavější je pro ně pak možnost, že si tam mohou pohrát v hnízdě s mláďaty maiasaury. Anebo si vyzkoušet práci badatele. Hřiště koncipované jako archeologické naleziště těchto dávnověkých tvorů patří k nejoblíbenějším částem parku. Kdo dokáže najít kostru v písku? Děti určitě zaujme také 3D projekce „dinosauřích“ filmů. Je zde k vidění i živá druhohorní rostlina Wollemia nobilis, která rostla na Zemi před 175 miliony let. V roce 1994 objevili 39 exemplářů této pravěké borovice v australské divočině. Otevřeno je denně od 8 do 18 hodin. Další podobné zábavní parky najdete třeba v Liberci, Praze, Vyškově a Ostravě.

Úterský potok

Už v polovině 16. století zde stál pivovar. V roce 1654 tu žilo mimo jiné pět sládků a dvanáct řezníků. Fungovala tady koželužna a do 70. let 20. století kino. Dodnes z toho v městečku, ležícím asi 40 kilometrů severozápadně od Plzně, zůstala jediná hospoda. A klid. Na náměstí barokní domy s gotickými jádry, renesanční radnice s kouzelným obřadním sálem, v barokním kostele Narození sv. Jana Křtitele před třemi lety rekonstruované varhany z doby kolem roku 1720, jedny z nejcennějších svého druhu u nás. A pěkná, 1,5km dlouhá naučná stezka, kde se hned zkraje dozvíte, že adaptace Drdova románu Městečko na dlani z roku 1942 se v Úterý opravdu nenatáčela, jak se traduje, zato pozdější seriál Zdivočelá země ano. Široko daleko žádná fabrika, jen lesy, kam tak rádi jezdí houbaři. Blízko západočeské lázně nebo barokní Manětín a Plasy. Jednoduše skvělý tip na krátký výlet i východisko pro ty delší.

Z Úterý spěchá dál k jihu Úterský potok a na jeho březích míjíte staré mlýny a betonové bunkry, tzv. řopíky, stavěné ve 30. letech minulého století v rámci obranné linie proti vpádu hitlerovského Německa. Jdete střídavě po lukách a okrajem lesa. Na dně údolí v olšovém luhu roste kakost, devětsil nebo ocún jesenní, ve smíšených lesích a na skalách zjihne botanikovo srdce nad růží alpskou, zimolezem či jaterníkem. Tělo potoka sílí, když postupně přibírá Nezdický a posléze Dolský potok. Dva kilometry od Šipína dojdete po červené turistické značce, kopírující tok Hadovky, k malebné zřícenině hradu Gutštejn. Teď na jaře tudy procházíte téměř sami, v létě podmanivé břehy potoka vyhledávají trampové a pod širák tu uléhají romantici z měst.

Dovolená v Česku Stáhněte si přílohu v PDF

České Švýcarsko

Symbolem národního parku České Švýcarsko je Pravčická brána, největší skalní most v Evropě. Na rodiny s dětmi ale na severu Čech čeká spousta dalších atrakcí. Krasomila z filmové pohádky Pyšná princezna byla sice doma na zámku Hluboká, ovšem zatoulala se i sem, k Dolskému mlýnu. Romantická zřícenina na soutoku řeky Kamenice a Jetřichovické Bělé tehdy ještě byla plně funkční a v jednom filmovém záběru je vidět celé stavení i s náhonem. Koncem 19. století, kdy se na lodičkách začalo proplouvat soutěskami řeky Kamenice, sloužil mlýn jako výletní restaurace. Nynější výletní plavby do Edmundovy a Divoké soutěsky začínají kousek od Hřenska.

V Děčíně najdete jednu z nejmenších zoologických zahrad v Česku, ale tajemství přírody lze objevovat i jinak. Všechny krásy národního parku představuje expozice Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Její součástí jsou interaktivní exponáty, například větrný mlýn, lososí cesta nebo labyrint v krajině, a také panoramatická projekce Krajina zrozená z písku a moře.

Keltský archeopark Nasavrky

Keltové vzbuzují představu divokého, přírodního národa. Jejich kulturu můžete s dětmi zažít na vlastní kůži v archeoparku Nasavrky jižně od Chrudimi. Ocitnete se v keltské vesnici z 2. až 1. století před Kristem. Obytná stavení, hospodářské budovy, výběhy pro zvířata nebo svatyně vás nenechají na pochybách, že jste mimo současný svět. Děti si mohou vyzkoušet mletí obilí na kamenném mlýnku, výrobu keramiky nebo tkaní látek na keltském rámovém stavu. Otevřeno je tu teď denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Článek byl publikován v magazínu Dovolená v Česku.