Senátoři si zřejmě vezmou další čas, aby rozhodli, jak se postaví k návrhu, který minulý týden prošel bezpečnostním výborem horní komory parlamentu. Nestranický senátor Pavel Fischer v něm prosadil usnesení, podle něhož prezident Miloš Zeman není schopen vykonávat svůj úřad – a měly by mu tedy být odebrány veškeré pravomoci. Teď už by nic nemělo bránit tomu, aby o návrhu hlasovali všichni senátoři. A v případě, že by se shodli, podstoupili ho sněmovně. Tak jednoduché to ale v tomto případě nebude.