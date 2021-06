Akcionáři polostátní energetiky ČEZ si po letech utrpení mohou užít pohled na kurz svých akcií. Oproti březnu loňského roku, kdy na kapitálových trzích vrcholila koronavirová panika, posílily o 70 procent. K tomu solidní dividenda, nejvyšší za řadu let. To už je důvod pořádně odměnit vedení. Proč nepřiznat šéfovi ČEZ odměnu v desítkách milionů korun?

Nebo ne? Kolik z výsledku je zásluhou kompetentního vedení kolosu, o co by s jiným managementem byl lepší a co je výsledek vnějších okolností, které ani sebegeniálnější šéf nemůže ovlivnit?