Bylo to v jednom z barů v Melbourne, kde skupina agentů FBI oslavovala s australskými kolegy uzavření firmy Phantom Secure. Ta dodávala zločincům upravené telefony se šifrovacím systémem komunikace. Byl to už několikátý případ, kdy se podařilo zastavit činnost takové společnosti, vždy se ale objevila nějaká další. „A co kdybychom tu firmu sami zřídili?“ napadlo na večírku někoho. „Já jsem tam nebyl, ale je pravda, že celá řada skvělých nápadů přijde po pár pivech,“ usmíval se šéf australské policie Reece Kershaw začátkem týdne na tiskové konferenci.

Ke spokojenosti měl Kershaw důvod. Právě oznamoval ukončení operace Trojský štít, díky které bylo po celém světě zatčeno přes 800 lidí, prohledalo se přes 700 míst a zabavilo několik tun kokainu. To vše díky tomu, že zločinci používali šifrovací aplikaci An0m, přes kterou řešili obchody s drogami či likvidaci konkurence. Co ale gangsteři nevěděli, že v aplikaci byla bezpečnostní díra, která veškerou komunikaci okamžitě posílala policii. Celkem šlo o více než 20 milionů zpráv z 11 800 telefonů, které používali podezřelí.