Je to překvapení, pro mnohé až šok. Prezident Miloš Zeman přijal vůdkyni běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou a vyjádřil jí podporu v boji s diktátorem Lukašenkem. Poté odletěl na standardní státní návštěvu Rakouska. Šokující je na tom to, že se Miloš Zeman najednou chová jako normální hlava normálního západního státu. Což je pravý opak toho, jak se choval dosud. Celé roky byl na straně všemožných autoritářů od Ruska přes Tádžikistán až po Čínu, čemuž odpovídalo i to, do kterých zemí cestoval, pokud tedy vůbec cestoval. Copak se s panem prezidentem děje?

Nelze si nevšimnout, že se zázračná proměna Miloše Zemana odehrává v době, kdy senátní zahraniční výbor konstatoval, že Zemanovo proruské jednání je buď na pomezí velezrady, nebo na pomezí příčetnosti, a prezident tudíž není schopen vykonávat řádně svou funkci. Nyní ale jako by Zeman dělal na senátory náhlým záchvatem normality dlouhý nos: „Jakápak proruskost, jakápak neschopnost vykonávat funkci?! Vidíte, jsem zcela v normě zdravotně i politicky a odvolávat mě může chtít jen idiot!“