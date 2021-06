Kvalitní strategie, efektivní řízení a finanční výkonnost, produktivita a inovace i firemní kultura. To jsou základní pilíře, na nichž musí pevně stát podniky usilující o ocenění Nejlépe řízená firma Česka. Odborná porota, v níž letos usedlo šest odborníků, vybrala 16 soukromě vlastněných tuzemských firem, které se všemi těmito vlastnostmi prokázaly a nyní se pyšní titulem Czech Best Managed Companies 2021.

Cílem programu Czech Best Managed Companies (CBMC), za nímž stojí společnost Deloitte, je vytvořit globální platformu podporující rozvoj podnikání, mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností mezi soukromě vlastněnými a řízenými firmami. Ve světě se toto ocenění pro nejlépe řízené firmy předává již 28 let, v České republice bylo letos udělováno podruhé.

„Metodika programu Best Managed Companies propojuje globální zkušenosti s lokální praxí ve více než 35 zemích světa, včetně Česka, a firmám usnadňuje cestu k sebepoznání. Napomáhá tomu, aby odhalily své silné a slabé stránky, ověřily si, že jejich strategie a systémy jsou dostatečně silné na to, aby obstály v konkurenčním prostředí. A také ustály nejrůznější krize, které v čase přicházejí,“ popisuje cíle programu CBMC její lídr Miroslav Svoboda ze společnosti Deloitte.

Mezi firmami oceněnými titulem Czech Best Managed Companies 2021 je i letos několik rodinných firem, v nichž se podnikání dědí z generace na generaci. Jaké to je předávat firmu svým nástupcům z řad potomků v průběhu jedné z největších krizí, si vyzkoušeli například ve společnosti Liko-S. Nebylo to jednoduché, ale jak se ukázalo, všechno zlé může být nakonec pro něco dobré. „Pro nastupující generaci může být možnost naplno se v kritickém období zapojit do řízení firmy skvělou školou. Lze si tak do budoucna vydobýt podnikatelské zásluhy i respekt před kolegy či zaměstnanci,“ vysvětluje Lukáš Poddaný, který se v Deloitte Private specializuje na privátní klientelu a oblast nástupnictví.