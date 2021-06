Politika v Česku není pro mladé. Šedesát dva procent lidí ve věku od 15 do 29 let si myslí, že politici neřeší jejich problémy. Každý třetí mladý člověk považuje volby za plýtvání časem. Čtvrtina mladých je frustrovaná z toho, že nemá na politiku žádný vliv. Tahle depresivní data pocházejí z rozsáhlého průzkumu agentury Focus, která ho loni provedla už popáté. A opět říká tu samou smutnou věc. Svět mladých a svět politiky se v Česku prakticky nepotkávají. A do toho přišel ještě případ Feri.