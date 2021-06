Apple se mimo svět svých operačních systémů nevydával zrovna často. A když to byl nucen udělat, aby své úspěšné telefony a tablety prodal i lidem používajícím Windows – což byla a ještě dlouho bude většina trhu –, dopadalo to katastrofálně. To potvrdí každý, kdo někdy instaloval a následně používal moloch iTunes. Podle názvu šlo o pouhý přehrávač hudby, přes nějž šly písničky i kupovat, Apple do něj ale nacpal řadu funkcí spojených s iOS. Dlouhou dobu byl například nezbytný třeba pro aktivaci iPadů. Podobně děsivý uživatelský zážitek je třeba i instalace klienta pro sdílení souborů iCloude či, když se vydáme hlouběji do minulosti, multimediální přehrávač QuickTime, obé též od Applu.