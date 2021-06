Původně byla kunratická škola obyčejnou základkou na okraji hlavního města. Od chvíle, kdy do ní nastoupil ředitel Vít Beran, se ale lidé do okolí stěhují jen kvůli tomu, aby jejich děti mohly právě do této školy chodit. Místní učitelé vyhrávají ankety o nejlepší pedagogy, žáci se učí podle nejnovějších poznatků o efektivní výuce. S blížícími se říjnovými volbami chválí Beran školské body programů obou opozičních koalic, Pirátů a STAN i volebního uskupení Spolu. Souhlasí se zaměřením výuky na dovednosti potřebné pro život i s nutností změnit přijímací zkoušky a maturity. Na druhou stranu se mu nelíbí podpora gymnázií. „Musela by přijímat jiné děti, ne ty, které se našprtají na přijímačky,“ říká ředitel v rozhovoru pro HN.

HN: Opoziční strany mají ve svých programech hodně konkrétních školských věcí, například: Zajistíme, aby žák uměl porozumět textu nebo kriticky hodnotit informace. Nejsou to ale detaily, které závisí přímo na učitelích?

Tyhle oblasti v naší škole systematicky rozvíjíme, a proto jim budeme fandit. Základ ale není v používaných metodách a formách vedení výuky, je v tom, aby učitel rozuměl dopadu své výuky na učení dětí. Kdybychom se v Česku zaměřili jen na to, tak zvedneme kvalitu školství. K tomu potřebujeme nejen finance, ale i pedagogické konzultanty, mentory či supervize. Taková je naše zkušenost.