Druhý ročník programu Czech Best Managed Companies je za námi a já jsem rád, že jsme letos mohli potvrdit kvalitu řízení u 16 českých firem. A právě o nich je magazín, který držíte v rukou. Věřím, že jejich příběhy pro vás budou inspirací.

Firmy v Česku za sebou mají zatěžkávací zkoušku, která ještě zcela neskončila, ale v tuto dobu máme už více důvodů k optimismu než v době, kdy jsme se s nimi potkávali na našich workshopech. Jsou to ale právě oceněné firmy, které nakonec dokázaly krizi využít ve svůj prospěch. Nové obchodní modely, nové produkty, potvrzení správnosti dlouhodobé strategie, důraz na lokální soběstačnost, digitalizace procesů. To všechno jsou cesty, po nichž by se zcela určitě jednou vydaly, ale v důsledku pandemie k tomu došlo o něco rychleji.

Znovu se tak potvrdilo, jak moc je klíčové, aby firma byla silná v základních procesech − od strategie přes firemní kulturu, produktivitu, inovace až po finance a governance. Kdo tedy titul Nejlépe řízená firma získá, vyšle směrem k veřejnosti signál, že je v tom, co dělá, opravdu dobrý, že je takzvaně silný v kramflecích. S takovou firmou se dá dlouhodobě počítat, a to je rozhodně pozitivní signál, který oceníte, ať už jste její dodavatel, zákazník nebo zaměstnanec.

Metodika programu Best Managed Companies propojuje globální zkušenosti s lokální praxí ve více než 35 zemích světa, včetně Česka, a firmám pomáhá na cestě k sebepoznání. Napomáhá k tomu, aby odhalily své silné a slabé stránky a ověřily si, že jejich strategie a systémy řízení jsou dostatečně silné na to, aby obstály v konkurenčním prostředí. A ustály krize, které je obklopují.

Ve světě se ocenění pro nejlépe řízené firmy předává soukromě vlastněným společnostem již 28 let, v Česku letos podruhé. Rád bych touto cestou pogratuloval oceněným společnostem a popřál jim hodně štěstí na jejich další cestě. A současně srdečně poděkoval porotcům a partnerům programu. Přeji hodně štěstí, zdraví a odolnosti!

