Praha plánuje zavést jednotná pravidla pro příspěvky developerů městu. Ty by stavitelé museli odvádět, pokud by kvůli jejich projektu bylo nutné měnit územní plán. Plány se dotknou hlavně výstavby velkých čtvrtí, například přestavby nákladového nádraží na Žižkově. Developeři se budou moci dohodnout s městem, zda částku odvedou v penězích, nebo raději postaví například školku či park a předají je do správy radnice. V části projektu, pro kterou je třeba změna územního plánu, by měl investor odvádět 2300 korun za metr čtvereční hrubé podlahové plochy. Do té se počítá i plocha zastavěná stěnami. Pro části, kde územní plán už teď výstavbu umožňuje, by město požadovalo 700 korun za metr čtvereční. Částka by se každoročně navyšovala o inflaci.

Podle prezidentky Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) Zdeňky Klapalové mohou být příspěvky prospěšné, pokud díky nim bude schvalování staveb předvídatelnější. Promítnou se ale do nákladů na výstavbu. „Metodika má snahu nastavit jednotné podmínky pro všechny, což chápeme. Na druhou stranu vnímáme, že se jedná o snahu přesouvat část investic, které by mělo platit město, na soukromý sektor. To investory zatíží, což se promítne do konečné ceny projektu,“ říká Klapalová v rozhovoru pro HN. Členy ARTN jsou rezidenční a průmysloví developeři, ale i další instituce realitního trhu jako například banky nebo poradenské firmy.

HN: Město říká, že nový způsob výpočtu příspěvků zvýší developerům náklady asi o tři procenta, což vykompenzují rychlejší změny územního plánu. Je to reálný odhad?