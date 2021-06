Program Czech Best Managed Companies, za nímž stojí společnost Deloitte, podporuje rozvoj podnikání a současně oceňuje přední soukromě vlastněné a řízené společnosti. Jeho cílem je vytvořit globální platformu podporující mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností těchto firem. Pro soukromé společnosti v České republice se program BMC otevřel v roce 2019. Seznamte se s těmi, které nesou titul Nejlépe řízená firma Česka 2021.

ABRA Software a. s.

Oblast působení: informační technologie (ICT)

Rok založení: 1991

Letos v květnu si technologická společnost ABRA Software, která začínala jako start-up dvou kamarádů, připomněla již 30. výročí svého založení. V době svého vstupu na trh ve svém portfoliu měla ekonomický software ABRA Plus. Dnes vyvíjí moderní informační systémy třídy ERP pro firmy všech velikostí a její systémy využívají desetitisíce zákazníků ve více než 50 zemích světa. Samostatné zastoupení má v České republice, na Slovensku a ve Švýcarsku a zaměstnává přes 150 osob.

AKESO holding a. s.

Oblast působení: zdravotní péče

Rok založení: 2017

Holding, jehož kořeny sahají do počátku 21. století, kdy vznikla společnost Multiscan Pardubice, poskytuje zdravotní péči v systému veřejného zdravotního pojištění. Zastřešuje například Nemocnici Hořovice, Rehabilitační nemocnici Beroun či onkologické centrum Multiscan Pardubice. Tzv. IBD centrum hořovické nemocnice zajišťuje léčbu cca 30 procent tuzemských pacientů s Crohnovou chorobou. Skupina, jejíž roční obrat dosáhl v roce 2020 čtyř miliard, zaměstnává zhruba 1700 lidí.

Gumex, spol. s r. o.

Oblast působení: gumárenství

Rok založení: 1994

Výrobky rodinné firmy, která v České a Slovenské republice aktuálně zaměstnává více než 150 lidí, jsou určeny zejména velkým podnikům z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, dopravy a stavebnictví. Nicméně ochota dodat včas a za dobrou cenu, byť jen minimální množství zboží, kterémukoliv zákazníkovi z ní činí firmu, která má mezi klienty i zaměstnanci velmi dobrý zvuk. Vedení společnosti si mimo jiné zakládá na odborných znalostech, fungujících procesech a neustálém vývoji.

Heluz cihlářský průmysl v. o. s. (Heluz Group)

Oblast působení: cihlářský a stavební průmysl

Rok založení: 1992

Rodinná firma vyrábějící cihly již bezmála 150 let, konkrétně od roku 1876, kdy Jan Řehoř postavil v Dolním Bukovsku první žárovou pec a z vytěžené hlíny vypálil první cihly. Rozvíjející se rodinnou tradici přerušil v polovině 20. století nástup komunistického režimu, který v roce 1950 cihelnu zestátnil. O více než 40 let později ji ale potomci zakladatelů získali zpět a vedení svěřili svému zeti, Vladimíru Heluzovi. Firma v současnosti zaměstnává 340 lidí.

Hestego a. s.

Oblast působení: strojírenství

Rok založení: 1995

Na počátku byl podnik o 30 zaměstnancích, kteří v pronajatých prostorách vyráběli ochranné komponenty pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. Postupem času rostl jak počet zaměstnanců, tak metry výrobních ploch. Ty dnes dosahují výměry 12 000 metrů čtverečních a firma Hestego, pro niž pracuje 350 zaměstnanců, patří k nejvýznamnějším dodavatelům chytrých technických řešení na trhu. Jejím cílem je rozšířit své působení i za oceán − do USA či Asie.

HIT Office s. r. o.

Oblast působení: potravinářství, administrativa

Rok založení: 1994

Česká rodinná firma, která je bezmála po tři desetiletí výrobcem archivačních a kancelářských potřeb, se v roce 2013 stala i producentem papírových obalů na potraviny, včetně výroby papírových kelímků. V nabídce tak má více než tisíc, respektive dva tisíce produktů sloužících zákazníkům na celém světě. Společnost HIT Office s. r. o., pro niž ve dvou závodech nyní pracuje 130 zaměstnanců, je součástí skupiny HIT Office Group, a. s., která zaštiťuje celkem deset obchodních značek a společností.

INVENTI Group s. r. o.

Oblast působení: informační technologie (ICT)

Rok založení: 2011

Technologická a konzultační softwarová společnost, která vytváří řešení na míru pro velké a střední firmy i start-upy, získala před deseti lety své první zakázky ještě pod značkou Artin. V současnosti se výrazněji zaměřuje na vývoj vlastních služeb i produktů a dodávku komplexních softwarových řešení. Aktuálně pro ni na dvou pobočkách pracuje 220 „invenťáků“ starajících se o 55 klientů. Kromě toho firma pořádá řadu bezplatných workshopů, přednášek a setkání určených i pro širokou veřejnost.

LIKO-S, a. s.

Oblast působení: stavební průmysl

Rok založení: 1992

Stavební firma stojící na rodinných základech, která se specializuje na „zelené stavění“. Mezi její produkty patří zelené střechy a fasády či kořenové čistírny, vyrábí také i posuvné a interaktivní stěny či posuvné příčky. Světovým unikátem pocházejícím z dílny společnosti LiKO-S, která aktuálně zaměstnává bezmála 250 lidí, je prototyp zelené budovy LIKO-Noe, využívající jen energie získané z přírodních zdrojů. Realizace objektu, pod jehož návrhem je podepsán ateliér Fránek Architects, trvala 27 dní.

NWT a. s.

Oblast působení: ICT, biotechnologie, výroba plastů

Rok založení: 1992

Již bezmála třicet let se holding NWT řadí mezi nejvýznamnější technologické a inovační firmy Česka. Specializuje se na inovativní produkty a chytrá řešení. Pestré portfolio společnosti sahá od výstavby největších tuzemských skleníků přes realitní development až po 3D tisk. Vytváří IT řešení pro největší firmy na trhu, staví desítky hi-tech bytů a pasivních domů a investuje do nejzajímavějších technologií budoucnosti. Aktuálně pro ni v deseti divizích pracuje 225 zaměstnanců.

Pilulka Lékárny a. s. (Pilulka.cz)

Oblast působení: farmacie

Rok založení: 2013

Pilulka Distribuce provozuje internetovou lékárnu Pilulka.cz, aktuálně největší zásilkovou lékárnu v České republice. Mobilní aplikace Pilulka je spotřebiteli nejlépe hodnocenou lékárenskou aplikací provozovanou na českém trhu. V e-shopu nabízí jak léky, tak sportovní výživu či potřeby pro děti. Na území ČR také provozuje více než 140 kamenných lékáren. Počet zaměstnanců firmy v rámci Česka dosáhl 220, na Slovensku pro ni pracuje 56 lidí.

První chodská s. r. o.

Oblast působení: stavebnictví

Rok založení: 1991

Síť specializovaných prodejen střešních materiálů, jejíž centrála sídlí v Domažlicích, začala vznikat před více než třiceti lety. Dnes ji tvoří dvě desítky poboček rozprostřených po celé České republice, v nichž pracuje 140 zaměstnanců. Sortiment firmy je určen jak firmám, tak koncovým zákazníkům a zahrnuje veškeré střešní krytiny, střešní okna, izolace, plechy, okapy a další materiály pro střechy nebo podkroví. Díky tomu patří První chodská ke třem největším dodavatelům střech v republice.

PSN s. r. o.

Oblast působení: nemovitosti

Rok založení: 1991

Pod původním názvem Pražská správa nemovitostí začala firma působit na tuzemském realitním trhu před třemi desítkami let. Od roku 2019 už ve svém názvu nese pouze první tři písmena − PSN. Společnost, v současné době zaměstnávající 108 osob, se specializuje na nákup, pronájem a prodej nemovitostí, rekonstrukci nemovitostí, které má ve vlastnictví, a jejich prodej jako celku či po jednotkách. Dlouhodobě vytváří vlastní portfolio nemovitostí v Praze, Pardubicích a Hradci Králové.

Servisbal Obaly s. r. o.

Oblast působení: obalová technika

Rok založení: 1993

Návrh, výrobu i potisk obalů na míru. Balicí stroje včetně realizace a servisu balicího pracoviště. To vše a mnohé další nabízí česká rodinná firma, pro niž v současné době pracuje 120 zaměstnanců. Sídlí v Dobrušce a jejích služeb v oblasti obalové techniky využívá více než 8300 společností − od výrobců skla až po automobilky. Kromě komplexního obalového řešení firma provozuje také e-shop Eobaly.cz, v němž nabízí standardní obaly a obalové materiály v režimu dodání do 24 hodin.

Titan − Multiplast s. r. o.

Oblast působení: zpracování plastů

Rok založení: 1997

Společnost zabývající se obráběním a dodávkami plastů širokému okruhu zákazníků disponuje třemi desítkami technologií na zpracování plastů. Podnik, který aktuálně dává práci 105 zaměstnancům, se podle cílových segmentů trhu dělí na čtyři divize: stavebnictví, průmysl, automotive, reklama a design. Skladem má přes 1000 tun materiálu a měsíčně vyřídí v průměru 1400 zakázek. Kromě Česka, kde vybudoval moderní Plastcentrum, působí prostřednictvím své dceřiné společnosti i na Slovensku.

Packeta s. r. o. (Zásilkovna.cz)

Oblast působení: logistické služby

Rok založení: 2010

Zásilkovna, český franšízový projekt, se za deset let vypracovala v jednu z nejúspěšnějších tuzemských společností, která poskytuje logistické služby pro internetové obchody ve 30 zemích Evropy. Aktuálně pro ni pracuje 1700 zaměstnanců. Uživatelům služby dnes v České republice slouží bezmála 6900 výdejních míst ve všech městech, která mají více než 1500 obyvatel. V roce 2020 Zásilkovna spustila službu nazvanou Mezi námi, umožňující fyzickým osobám posílat balíčky pomocí mobilní aplikace.

ZLKL, s. r. o.

Oblast působení: strojírenský průmysl

Rok založení: 1993

Závody lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL), které aktuálně zaměstnávají cca 180 lidí, svým zákazníkům nabízejí širokou škálu strojírenských činností, konkrétně obrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy, 3D kontrolu kvality a také vývoj a konstrukci. Produkty firmy míří především do nadnárodních koncernů, přibližně 60 procent výroby pak směřuje na export, zejména do Francie a Německa. Většina výrobků je použita v elektrotechnickém, vodohospodářském a automobilovém průmyslu.

