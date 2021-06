Kvůli pandemii zavřené obchody mohly pro síť doručovacích míst Zásilkovna znamenat zásadní byznysovou brzdu. Tržby skupiny Packeta, která za Zásilkovnou stojí, se vloni s paralýzou trhu z hodiny na hodinu propadly na polovinu. Mohlo to trvat dosud, pokud by se firma držela výhradně svých původních výdejních míst. Díky revizi strategie a její silné komunikaci dovnitř firmy i navenek se ale Packeta dokázala z roku na rok vyšplhat nad svá dosavadní maxima. Během prvního letošního kvartálu se její obrat meziročně zvýšil o 163 procent a její tržby přesáhly poprvé miliardu korun. Způsobila to jak nová samoobslužná výdejní místa Z-Boxy, tak i rozvoj byznysu na zahraničních trzích.

S krizovým scénářem i bez něj

Strategie má být sice pevným středobodem firmy, ale natolik flexibilním, aby byl schopný obstát, když přijdou změny. Této skutečnosti v průběhu posledního roku čelila snad každá firma. „V byznysu je nutné být tak trochu jako chameleon a dokázat se přizpůsobit jakékoliv situaci, jakou byla například i pandemie. Přistupovala jsem k tomu jako k příležitosti a získala jsem díky tomu řadu nových a cenných zkušeností,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny. Mezi ně patří například dělat rychlá a rázná rozhodnutí, zřídit krizový štáb a spolehnout se na svůj tým a požádat ho o pomoc. „Všechny rychlé změny je třeba komunikovat otevřeně a férově k zákazníkům i zaměstnancům. V krizi je nejdůležitější komunikace, rozšířili jsme proto komunikační kanály na maximum,“ říká Kijonková a upozorňuje i na důležitost mít peníze v hotovosti, nebát se dělat chyby a nepříjemná rozhodnutí a hlavně nespoléhat se na pomoc zvenčí. Zásilkovna totiž nemá žádné investory a musí se spoléhat jen na své vlastní zdroje.

Pandemie covidu-19 prověřila zdravé jádro firemních strategií. Technologická a konzultační softwarová společnost Inventi je na trhu deset let a koronavirová krize byla první, která ji postihla. Byli připravení, a to i navzdory tomu, že neměli sepsané žádné krizové scénáře. Přesto dokázali v obratu růst až o 25 procent. Bylo to tím, že před třemi lety firma prošla zásadní změnou strategie a byla v ní pevně ukotvená. „Prvních pět let existence jsme velmi rychle rostli. Strategie byla postavená právě na potřebě růstu, a to proto, abychom se stali dostatečně viditelným subjektem na trhu,“ líčí začátek cesty k nové strategii Jan Kaštura, ředitel společnosti a jeden z jejích zakladatelů: „Po dalších dvou letech jsme se dostali do fáze, kdy už jsme byli tak velcí, že již nebylo možné fungovat bez procesů. Proces přitom pro nás do té doby byl spíš sprosté slovo,“ říká Kaštura. Změna strategie, kterou si tehdy označili jako tvorba Inventi 2.0, spočívala jak v zavedení procesů a zdigitalizování toho, co dosud zdigitalizované neměli, tak také v zavedení struktury. Změny v Inventi ale zahrnovaly i oblast personální a obchodní. V oblasti lidských zdrojů spočívaly v tom, že přestali využívat lidí na volné noze a otevřeli se spolupráci s konkurencí tak, aby dokázali dobře balancovat kolísavost zakázek. V obchodní strategii se Inventi poprvé otevřela zahraničním zakázkám, které jim dnes generují 60 procent obratu.

Mezi těmi firmami, které na krizi plány měly, je strojírenská firma Hestego z Vyškova, specializující se na zpracování plechů. „V naší strategii jsme s možností krize počítali,“ říká Monika Šimánková, ředitelka firmy, která v první fázi čelila poklesu tržeb o třicet procent. „Krizový plán jsme okamžitě rozpracovali do konkrétní podoby podle aktuálního stavu věcí,“ uvádí Šimánková. V souladu se svou strategií vyvíjet a vyrábět inovativní produkty podle aktuálních potřeb trhu se zaměřili na to, jaké příležitosti covid-19 přináší. Z úvah o tom, jaké nové tržní segmenty mohou vzniknout a jak se přerozdělí trh, vznikla produktová novinka − dezinfekční stojany. Hestego je dodalo v tisících kusech na úřady, do obchodů a různá veřejná místa.

Firemní hodnoty spojují

Koronakrize ukázala, jak je potřeba, aby strategie byly aktuální a vycházely jak z momentální situace na trhu, tak i z firemních hodnot.

Jak často se společnosti revizi strategie věnují a jak k její revizi přistupují? V mladší a dynamicky se rozvíjející skupině Packeta se strategie mění podle vývoje, růstu a také nových produktů, které firma zavádí. Změny se dělají na základě analýzy potřeb zákazníků, v níž Packeta dlouhodobě sleduje kvalitu doručování, reporting a spokojenost zákazníků. „Packeta je založena na tom, že hledá inspiraci v reálném životě a hlavně u zákazníků. Spousta našich projektů vzniklo jako zpětná vazba od zákazníků, kterým na trhu něco chybí. Například velmi úspěšnou službu pro zasílání zásilek ‚Mezi námi‘ vymysleli sami zákazníci,“ vysvětluje Simona Kijonková.

Ve společnosti Hestego, která je zavedenou firmou − vznikla již v roce 1995 −, provádějí revizi standardně jednou za rok na společném workshopu. Předchází mu různé typy průzkumů trhu, ale i analýza spokojenosti zaměstnanců spojená s jejich návrhy na zlepšení firemní kultury a pracovního prostředí. Hestego vtahuje do změn nebo vývoje novinek i své zaměstnance. „To se nám osvědčilo. Jednoznačně pozitivně to ovlivňuje sounáležitost zaměstnanců s děním ve firmě,“ poznamenává Monika Šimánková.

To, že strategie nevychází jen z hlav a zkušeností vedení firmy, jednoznačně omezuje profesní slepotu. Do tvorby strategií se zapojuje i nižší management, budoucí lídři, firemní specialisté nebo další klíčoví zaměstnanci. Společně vytvářejí mnohem barvitější komplex silných stránek společnosti. Mladší generace a ve firmě v hierarchii níže postavení pracovníci dokážou přinést nové pohledy a spatřovat na trhu i ve firemní kultuře signály o budoucích nebo nových silných stránkách. Mohou tak pomoci identifikovat nové směry a potenciál firmy.

Nejlépe řízené firmy Stáhněte si přílohu v PDF

Klíčové je zapojení lidí

V dobře řízených firmách není strategie dokument odložený v zásuvkách ředitelských stolů. Čím víc je obsah strategie všem lidem ve firmě známý, tím lépe se ji podaří naplňovat. V Hestegu se osvědčilo převést strategii do kreslené podoby, obrázky jsou rozmístěné po celém podniku. Společnost Inventi má slogan „Všechno je o lidech“ a s touto hlavní hodnotou také pracuje vizuálně − každý nový zaměstnanec po nástupu do firmy obtiskne svou dlaň na jednu ze zdí. Šiřitelem strategie může být hlavní postava společnosti, která ke všem zaměstnancům promlouvá prostřednictvím interní komunikace. To je případ Packety a její zakladatelky Simony Kijonkové, která čas od času objíždí jednotlivá depa, účastní se různých firemních porad a komunikuje s lidmi přes on-line streamy. „Snažíme se, aby i skladníci cítili, že jsou součástí společnosti a podílejí se na jejím budování,“ říká Kijonková a dodává, že například o všech reklamních kampaních, které dělají, informují všechny zaměstnance. „Chceme, aby o nich celá firma věděla, aby věděla, proč je děláme a jaký je jejich přínos.“

Článek byl publikován v magazínu Nejlépe řízené firmy Česka 2021.