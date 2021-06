Inovace vždycky brzdí lenost myšlení. Neschopnost vzdát se zavedeného komfortu a chvíli trpět, aby potom bylo lépe. Tak je to vždy, u někoho je perioda delší a někdo se s tím srovná rychleji,“ říká Libor Musil, místopředseda představenstva společnosti Liko-S, která je na inovacích přímo postavená. V době koronavirové museli některé novinky ve firmě zavést i přes odpor a poté vytrvale vysvětlovat důvody a vykreslovat obrázek budoucnosti, ke které míří. „Zase jsme se po letech utvrdili v tom, že se každá potíž dá zvládnout, když je vůle. Už dlouho jsme nebyli vystaveni pořádné zkoušce, kterou jsme nyní prošli. Opět si musíme zvyknout na svět, kde je možné, že se věci rychle změní a my můžeme přijít o všechno. To je dobrý hnací motor, předtím jsme již usínali na vavřínech,“ komentuje nedávné zkušenosti Musil.

Inovativnost jako součást firemní DNA

Inovativní firmy pohání kupředu celkové nastavení firmy a touha plnit přání zákazníků. „Dnes a denně naši lidé předkládají spoustu inovací. Sílu nám dává správný leadership, firemní hodnoty, promyšlená strategie a vynikající vztahy se zaměstnanci,“ sdílí svůj pohled na věc Jaroslav Řasa, zakladatel technologické společnosti ABRA Software, vyvíjející moderní informační systémy ERP.

Firemní filozofii považují za hnací motor všech inovací také v Liko-S. Tento pohled vznikl v dávné době, kdy firma splácela dluhy a každý měsíc stála na okraji propasti. Tehdy přišli na to, že bez inovací se pořádné peníze vydělat nedají, a proto se kreativní myšlenky staly jejich každodenním chlebem. S nedávnými krizovými prožitky se dnes tato filozofie lidem lépe vysvětluje a do firmy se vrátil pozitivní duch.

Každá iniciativa vítána

V rodinných firmách může s nápadem na zlepšení přijít obvykle kdokoliv a často jsou to přímo zakladatelé, kteří táhnou vývoj kupředu. „Turbo v inovacích je u nás sám majitel firmy Martin Šťastný, který má ve své kanceláři malou ‚laboratoř‘, v níž osobně vymýšlí inovativní výrobky. Během pandemie zde vznikly například IQ chytré obaly, které je možné do sebe snadno připínat a odnést tak více porcí jídla najednou,“ říká Marek Šnajdr, marketingový manažer Hit Office, českého výrobce archivačních a kancelářských potřeb, který v roce 2013 rozšířil své portfolio také o papírové obaly na potraviny. Kromě vývoje nových produktů firma využila loňský rok k výstavbě nové skladové haly, kterou počátkem letošního roku uvedla do zkušebního provozu.

Podobný krok − investici do výstavby nové skladové haly − podnikla také společnost Servisbal Obaly, dodávající komplexní obalová řešení převážně z vlnité lepenky. Při její výstavbě prokázali značnou předvídavost, když s přípravou začali už před třemi lety. A ani obrovská nejistota loňského roku je od významné investice nedokázala odradit.

„Obalové materiály jsou velmi objemné a nikdo je tak moc nechce držet na svém skladě. Díky této investici budeme moci navýšit kapacitu skladů trojnásobně a zajistit pro naše zákazníky i vlastní e-shop eObaly.cz totální dostupnost zboží,“ říká ředitel společnosti Lukáš J. Horčička. Dnes je téma více než aktuální kvůli nedostatku vstupních surovin a prodlužujícím se termínům dodávek.

Cesta přes překážky

Zavádění novinek málokdy vede už od prvního nápadu přímo k cíli. Inovátoři se dostávají do slepých uliček, které je ale nesmí odradit. Loňský rok byl specifický a na tom, že řadu překážek českým podnikům postavila česká vláda svým chaotickým stylem řízení, vládne všeobecná shoda. Podniky tak musely být pořád ve střehu nejen vůči samotné nákaze, ale také vůči vládním činitelům. Energie a čas, jež vynakládaly na kompenzaci jejich přešlapů, pak někdy chyběly pro zavádění inovací.

„Pandemie bezpochyby urychlila naše rozhodování při nákupu nových strojů na výrobu papírových menu boxů. Najednou však vznikla otázka, jak dostat tyto nové stroje k nám do republiky v době, kdy se uzavíraly hranice. Poté co se nám tuto věc podařilo vyřešit, objevila se druhá zásadní překážka: nemohli přicestovat odborníci na zprovoznění nově zakoupených strojů. Dokázali jsme to jen díky mimořádnému nasazení a odhodlání našich zaměstnanců, kteří si i s tímto dokázali v rekordně krátkém čase poradit,“ říká Marek Šnajdr.

Co by nevzniklo nebýt koronaviru

Pandemická situace však dala vzniknout také mnoha novinkám, na jejichž vývoj bychom možná pár let čekali anebo by na ně vůbec nedošlo. Výrobci jednorázových obalů pocítili zvýšenou poptávku po obalech určených pro odnos hotových jídel.

„Reagovali jsme zavedením nových produktů jako například kapsy a kelímky na hranolky, burger boxy, boxy na nudle a další speciality asijské kuchyně a také jsme zavedli další velikosti u již zavedených výrobků,“ komentuje vývoj trhu Šnajdr a dodává: „Velmi nás těší, že vzrostlo také povědomí o našem papírovém kelímku bez plastů, který je stoprocentně recyklovatelný a kompostovatelný. Vnímáme citelný posun v myšlení spotřebitelů, kteří začali vyhledávat obaly bez plastů.“

V ABRA Software zase vybudovali studio pro semi on-line setkávání a změnili metodiku i celkový přístup, aby mohli zavést úplnou digitalizaci komunikace se zákazníky bez nutnosti osobního setkání. Součástí je také nadčasový vzdělávací portál, který dovoluje školit vzdáleně všechna témata. Vsadili i na intenzivnější interní komunikaci, aby zaměstnanci nepocítili odtržení od kolektivu a měli plnou podporu i v mimořádné době − vzniklo tak on-line ABRA Café.

Nejlépe řízené firmy Stáhněte si přílohu v PDF

Počin roku

Vedle zavedení samotných inovativních produktů či postupů považují české rodinné firmy za počin loňského roku také prověření interních procesů, revizi firemní strategie a stmelení kolektivu. „Nejcennější bylo, že jsme celým procesem prošli společně. V průběhu dalších náročných měsíců jsme díky tomu byli vnitřně sladění, táhli jsme za jeden provaz a neplýtvali energii na pochyby o našem cíli,“ oceňuje svůj tým Lukáš J. Horčička.

Slovy chvály nešetří ani Libor Musil, který by na pomyslný stupeň vítězů postavil tým, jenž ve firmě řídil protiepidemická opatření. Díky ohromnému zápalu, obětavosti a rychlé reakci po mnoho měsíců ve firmě nezaznamenali šíření nákazy. „Naši vývojáři dali dohromady lehké protiepidemické příčky, takže jsme všechny technicko-hospodářské pracovníky od sebe oddělili a oni se mohli vrátit z home officu na pracoviště. Obchodníci našli k zákazníkům nové digitální cesty a obzvlášť si cením reakce lidí na pobočkách, kteří byli celý rok odříznutí od centrály a s výborným výsledkem na sebe převzali veškerou odpovědnost,“ říká Musil.

„Největší radost ale máme z toho, že všichni nakažení kolegové jsou dnes zdraví a nikdo nemá trvalé následky. A také ze skutečnosti, že krize odhalila zdravé základy naší firemní kultury, kdy v době největšího vytížení táhla firma za jeden provaz a navzdory epidemii jsme nezavřeli firmu ani na jediný den,“ uzavírá Lukáš J. Horčička.

Článek byl publikován v magazínu Nejlépe řízené firmy Česka 2021.