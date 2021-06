Karel Řehka, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Je potřeba vědět, co hrozí a jak se bránit. Na našem webu jsou zdarma kurzy základů kybernetické bezpečnosti. Na sociálních sítích jsme měli seriál Bezpečně doma, který radil uživatelům, jak zabezpečit svá zařízení. Základních pravidel není mnoho a nejsou složitá. Pokud si dám tu práci a digitalizuji domácnost, měl bych se zajímat i o rizika.

Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci

Kdo si buduje svůj osobní informační systém − domácí počítač, síť či chytrou domácnost −, musí v oblasti bezpečnosti postupovat jako malá firma. Základem je analyzovat rizika a zavést adekvátní organizační a technická opatření. Lze doporučit některé z desater pro kybernetickou bezpečnost, ale hlavně používejte selský rozum a pravidlo: „Nikomu nevěř!“

Peter Lechman, obchodní ředitel, Palo Alto Networks

Chytrá zařízení mají často přístup k množství našich osobních údajů, takže důležitá jsou silná hesla a používání odlišných hesel pro různá zařízení. Při práci z domova se slabým místem stávají tato osobní zařízení, která mohou fungovat i jako most do podnikové sítě. Zaměstnanci by měli pracovní věci dělat na pracovním zařízení a osobní věci na osobním.

Michal Zedníček, Head of Business Development, Alef Nula

Nic jiného než sebevzdělávání a investice do kontinuálního posuzování rizik spojených s používáním digitálních technologií k cíli nepovede. Kdo přijme takový přístup k životu, bude mít větší šanci uspět v 21. století. A o to přece jde, ne? Vyhraje ten adaptabilnější.

Miroslav Kořen, generální ředitel pro region střední a východní Evropy, Kaspersky

Obecně platí nepoužívat jedno heslo pro všechny účty, chránit svá zařízení heslem, pinem nebo otiskem prstu, používat dvoufaktorovou autentizaci tam, kde je to možné, a být obezřetný ohledně phishingových e-mailů a podvodných webových stránek. Používat antivir i na mobilních zařízeních a kontrolovat zařízení, která používají děti.

