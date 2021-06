Apple je a dlouho zůstane nejziskovějším výrobcem mobilních telefonů a jednou z nejbohatších firem světa. Z pondělního představení novinek na vývojářské konference WWDC je ale zřejmé, že letos reaguje na konkurenci, místo aby jí utekl podobným skokem jako loni, když se rozvedl s Intelem a ohromil výkonem čipu Apple M1 pro osobní počítače.

Tim Cook a další manažeři během dvouhodinové konference představili desítky novinek, které Applu získají další spokojené zákazníky. Na pozadí je ale vidět pokračování snahy ještě více potlačit konkurenci, nabídnout uživatelům iPhonů úplně všechno, co by mohli od telefonu chtít, a prodat jim co nejvíce služeb. A na tuto část WWDC se podíváme nejdříve.