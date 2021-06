Sedm nejvyspělejších zemí světa sdružených ve skupině G7 se o víkendu dohodlo na tom, jak by měla vypadat minimální daň pro světové korporace, které nyní buď žádnou daň neplatí, nebo odvádějí jen promile ze svých zisků. Shoda na minimální patnáctiprocentní dani by měla zamezit tzv. přesouvání daní, kdy si korporace vybírá, kde vlastně bude daň platit. Současně by dohoda měla nahradit digitální daň, již některé státy světa zavedly, aby především z technologických gigantů typu Facebook či Google dostaly aspoň nějaké peníze.