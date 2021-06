Na Slovensku začali očkovat neschválenou vakcínou Sputnik. A pro fanoušky produktu ruského farmaceutického průmyslu je to zatím fiasko. I když slovenský expremiér Matovič tvrdil, že se výhradně Sputnikem chce očkovat půl milionu lidí, a vítal dodávku ruských vakcín na letišti, jako by to byl dar z nebes, zájem projevilo jen asi šest tisíc Slováků. Na propadáku nic nemění ani to, že možnost očkovat se Sputnikem je na Slovensku pouze pro lidi do 60 let.