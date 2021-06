Obavy, aby se český exekuční řád nevrátil do časů, kdy byly dluhy těžko vymahatelné, má soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka. Senátu, který bude o jeho novele nyní jednat, by doporučoval nechat předlohu tak, jak ji schválila v dubnu sněmovna. Ta přijala několik pravidel vstřícných vůči dlužníkům, například zrušení marných exekucí nižších částek. „Exekuční právo bylo už dostatečně zjemněné, dalším zasahováním bychom se vraceli do let, kdy byly dluhy velmi těžko vymahatelné,“ míní Šimka, který působil jako exekuční soudce a v roce 2017 se stal Právníkem roku pro obor správního práva.

HN: Ve středu je v Senátu novela exekučního řádu. Je třeba něco přidat, ubrat, opravit?

Od začátku jsem odpůrcem velkých změn v exekučním právu, byla tady už vlna novel, která proces zjemnila. V 90. letech tu byl opravdu velký průšvih, který jsem zažil ještě jako justiční čekatel. Státní úřady, které měly tehdy exekuce na starosti, neměly žádný zájem reálně něco vymoci. Když se zavedli od roku 2001 soukromí exekutoři, tak měl systém porodní bolesti, do oboru se dostali i složití lidé, ale pak se po řadě novel usadil a dnes funguje. Dalším zasahováním se začínáme vracet do devadesátek. Exekutoři jsou navíc až konec celého řetězce. A když to řeknu drsně, tak je třeba, aby z nich lidé, kteří jsou ochotni se bezmyšlenkovitě zadlužit, měli obavy.