Vědci z České zemědělské univerzity pracují na nové technologii extrakce rostlinných proteinů, která by mohla rozšířit nabídku vysokoproteinových potravin. V nové „sušičce“ se jim už podařilo připravit první vzorky a doufají, že by jejich objev mohl významně proměnit odvětví zdravé výživy. Vedoucí projektu Stanislav Rojík a Miloš Beran si pochvalují nejen vlastnosti své bílkoviny, ale i to, že ji dokážou vyrobit levně.

Projekt suchdolských vědců přitom začal nenápadně jako snaha vytvořit zdravou potravinu do škol, která by dokázala splnit náročná kritéria pro potraviny zahrnuté v takzvané pamlskové vyhlášce. Ta od roku 2017 stanovila požadavky na potraviny, které mohou být prodávány ve školách. Jejím cílem bylo zamezit prodeji nezdravých potravin dětem ve školách.

Jenže kvůli přísným normám, které byly částečně zmírněny v roce 2018, zůstal ve spoustě škol místo bufetů nebo automatů jen prázdný prostor. Prodejci a výrobci potravin se normám z pamlskové vyhlášky jen těžko přizpůsobují a děti zatím místo čekání na zdravé potraviny nakupují sladkosti a nezdravé svačiny v okolních obchodech.