Už dvě desítky let slibuje důchodovou reformu jedna česká vláda za druhou. Kabinet Petra Nečase z ODS dokonce změny v roce 2013 zavedl, o tři roky později je ale vláda Bohuslava Sobotky z ČSSD zase zrušila. Populace stárne, lidí v produktivním věku ubývá, a stát se blíží k momentu, kdy nebude mít odkud na důchody vzít. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předkládá návrh nového zákona o penzích právě teď, čtyři měsíce před volbami. Její reforma se ale zabývá jen změnou výpočtu důchodu a dřívějším odchodem do penze. Kde na to vzít peníze, neřeší. Projednat a schválit zákon navíc obvykle trvá zhruba rok, současné vládě ale zbývá čas jen do říjnových voleb. Maláčová si přesto věří. Na návrzích prý panuje shoda napříč stranami a příjmy vyřeší daňová reforma příští vlády.

HN: První otázka napadne každého: je vaše reforma míněna vážně, nebo jde o předvolební tah a důkaz, že plníte sliby?

Strávili jsme s ní dva roky práce. Máloco nás stálo takové úsilí. Odpověď tedy zní: myslím to vážně. Je to návrh, který od nás do svého programu opsali Piráti a STAN, je to návrh, který opsaly pravicové strany koalice Spolu. Věcně proti našemu návrhu nikdo nic nenamítá, to je unikátní situace.

HN: Když se podíváme, kolik zbývá času do voleb, je zřejmé, že se to nedá stihnout.

Času je málo, a každý den ještě méně. Ale říkám na rovinu, že když bude vůle, tak se to stihnout dá. Ukazuje se ale, že u tak zásadního kroku moc vůle není, sněmovna je paralyzovaná, ale zároveň je tady vůle napříč stranami. Zvažujeme proto, co s tím a jak se s tím vypořádáme. Ale důchodová reforma je dlouhodobě tak důležitá věc, že tento návrh nesmí spadnout pod stůl.