Zvládneme to? ptají se japonští zdravotníci necelé dva měsíce před začátkem olympijských her. K největšímu sportovnímu podniku světa má do ostrovní země dorazit 78 tisíc členů reprezentačních výprav ze dvou stovek států. A v Japoncích to vzbuzuje obavy. Jednak o to, aby sportovci nepřivezli nové mutace koronaviru, a také o to, zda hry příliš nezatíží japonský zdravotní systém. Velkou část lékařů a sester chtějí úřady vyhradit přímo pro potřeby her. Ty se měly původně konat už loni, kvůli pandemii je ale organizátoři odložili na letošek. Počítají se začátkem 23. července.