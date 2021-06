Přístup do webového katastru nemovitostí zůstane anonymní. Oznámil to ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) s tím, že Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) zavede opatření proti zneužívání údajů. ČÚZK původně navrhoval, aby byl anonymní přístup do poloviny června zrušen. Nahlížení on-line chtěl povolit pouze registrovaným uživatelům nebo pomocí elektronické identity. Argumentoval tím, že je aplikace často přetížená kvůli softwarovým robotům.

„Zejména starší lidé na venkově si často stěžují, že dostávají desítky dopisů od překupníků pozemků. Chápu, že údaje z katastru musí být dostupné, aby bylo možné oslovit vlastníka kvůli odkupu třeba při přípravě stavby, ale má to svoje meze. Proto jsme se s předsedou katastrálního úřadu dohodli na postupu, který zachová možnost anonymního nahlížení do katastru, současně ale zabrání zneužívání těchto údajů nejrůznějšími spekulanty s pozemky,“ vysvětlil Toman.