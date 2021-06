Komunisté před hlasováním o nedůvěře opustili sál Poslanecké sněmovny, vláda vydržela a skoro všem se ulevilo. Andreji Babišovi proto, že se mu povede dokončit v premiérském křesle volební období, což v Česku zdaleka není norma. Sociálním demokratům proto, že si budou moci ještě pár měsíců užít mocenských benefitů. A demokratické opozici proto, že si mohla v přímém přenosu střihnout morální cvičení na téma „tuto vládu musíme svrhnout, protože je to správné“, ale zároveň se ke slovu nedostane Miloš Zeman, který by v případě pádu vlády nezaváhal a udělal by z české politiky kůlničku na dříví. Výsledek: win-win-win.