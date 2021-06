Nejlépe udržitelný je v Česku a na Slovensku byznys Kauflandu, druhé je Makro a třetí nábytkářský řetězec Ikea. Ukazuje to vůbec první žebříček udržitelnosti od firmy Impact Metrics.

A co to vlastně je, ta udržitelnost? Jde o to, jakým způsobem se firma chová ke svému okolí, a to jak k přírodě, tak k lidem. Hodnotí se proto jakou uhlíkovou stopu zanechává při manipulaci se svým zbožím nebo kolik elektrické energie spotřebuje. V potaz se bere i sociální stránka – třeba to, jaké je zastoupení žen ve společnosti a v jejím vedení. Například v uhlíkové stopě v přepočtu na tržby je nejlepší slovenský Kaufland, ve spotřebě energií se lépe daří nábytkářským firmám – nejlepší je Asko, v závěsu Ikea.