Vypadá to jako dobře vymyšlený byznysplán, jak bydlet nejen skoro zadarmo, ale dokonce si za to nechat platit. Stačí zpochybňovat vyúčtování služeb. A zároveň vyžadovat od družstva či společenství vlastníků jednotek, tedy SVJ, penále za to, že vyúčtování včas a správně nepředá svým členům.

HN před několika týdny popsaly několik takových případů. Mají společné jedno: stojí na posudcích soudního znalce Milana Fialy, že vyúčtování mají chyby. „Vyhláška a zákon přesně říkají, co musí vyúčtování obsahovat. A pokud to neobsahuje, nestává se vyúčtování splatné, a to ani zčásti,“ řekl HN Fiala, který je soudním znalcem pro oblast ekonomiky a rozúčtování služeb. Sám přitom tvrdí, že nějakou, byť drobnou chybu ve vyúčtování má 99 procent bytových družstev a SVJ.

Jak HN nyní zjistily, Fiala zpochybňování vyúčtování už řadu let využívá i v případě vlastních bytů.