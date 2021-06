Normálně by výrobní linky chrlily každou hodinu desetitisíce úhledných balíčků s hovězím pro americké supermarkety. Všech devět zpracovatelských závodů brazilské společnosti JBS v USA ale až do středy stálo a nyní velmi zvolna obnovují výrobu. Stejně jako další fabrika firmy v Kanadě a její obří jatka v Austrálii. Největší světový dodavatel hovězího masa se o víkendu stal další obětí hackerů, kteří používají vyděračský software, zvaný ransomware. Ten zašifruje obsah počítačů, jež jsou tak nepoužitelné do doby, než oběť zaplatí nebo obnoví fungování počítačových sítí ze záložních serverů. Stalo se tak jen měsíc poté, co podobný útok na severoamerický ropovod Colonial Pipeline způsobil nedostatek benzinu na většině pump na severovýchodě USA. Vyděračské útoky jsou už tak časté, že vznikly firmy, které se specializují na vyjednávání s hackery.