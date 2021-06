Na debatě o ostravském muzejnictví, která se minulý čtvrtek odehrála v galerii Plato, bylo dost dusno. Mezi hosty seděl i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který se v jednu chvíli rozvášnil tak, až jeho hlasité halekání na moderátora začalo tišit okolní publikum. Ministra naštvaly otázky, které mířily na novou příspěvkovou organizaci s názvem Museum+. Tu zřídilo ministerstvo letos v dubnu na základě memoranda, jež podepsalo s Moravskoslezským krajem, Ostravou a spolkem Dolní oblast Vítkovice v říjnu roku 2019.

„Kde se vzala potřeba nového muzea, to se nikde nedočtu. Ten koncept je velmi abstraktní, ve mně, jako v člověku, který se v tom orientuje, to nevzbuzuje důvěru. Přijde mi to úplně placaté,“ řekl jeden z účastníků debaty Marek Pokorný, ředitel galerie Plato a člen strategického týmu pro koncepci kultury Ostravy.

Museum+ má podle plánu sídlit v Dolní oblasti Vítkovic, konkrétně ve vysokých pecích 4 a 6, v areálu národní kulturní památky. Jde o objekty, které tvoří charakteristické panorama bývalých železáren, a cílem celého projektu je jejich záchrana. Museum+ tady má vystavovat předměty z depozitářů jiných muzeí. Memorandum odhaduje, že na to všechno bude potřeba 2,5 miliardy korun, které chce ministerstvo získat z fondů EU.