Umístit dítě do mateřské školy je pro řadu rodičů základní krok k tomu, aby se mohli vrátit do práce a nemuseli platit chůvy nebo soukromé školky. V některých částech Česka je to ale letos problém. Místa nejsou. Například v hlavním městě, třeba v Praze 7, se dosud nepodařilo umístit kolem 50 dětí. Radnice to přičítá i covidové pandemii.

„K zápisům přišlo mnohem více čtyřletých a pětiletých dětí, které rodiče především z ekonomických důvodů přehlašují ze soukromých zařízení do školek městské části. Kvůli zavírání školek a obavám z další vlny covidu je také podstatně více dětí s odkladem školní docházky,“ popsala radní pro oblast školství Hana Šišková (Praha 7 Sobě).