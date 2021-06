Úspory domácností raketově rostou. Jen na retailových vkladech u bank přibylo od začátku loňského března, kdy nás začala sužovat pandemie, do konce letošního dubna přes 450 miliard korun. To znamená průměrný měsíční přírůstek o víc než 32 miliard. Přitom v každém z předchozích čtyř let měsíční úspory přibývaly ani ne polovičním tempem.