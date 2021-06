S rozvolněním ekonomiky a startem některých sezonních prací se opět naplno rozjíždí „dovoz“ cizinců. Koronavirová pandemie ho sice na čas omezila, ale nyní už se poptávka firem vrací na předkrizovou úroveň.

„Když po nás firma chce do měsíce sehnat do výroby třeba sto lidí, tak jsme schopni v tuzemsku najít asi dvacet z nich. Rovnou jim tedy říkáme, že pokud jich opravdu chtějí sto, musíme jich 80 dovézt z ciziny, jinak se místa nepovede obsadit,“ tvrdí manažer náboru a marketingu personální agentury Manpower Jiří Halbrštát. Manpower aktuálně nabírá zejména dělníky do strojírenství, svářeče, elektrikáře nebo IT specialisty.

Například podnik FIA ProTeam, který v Pelhřimově vyrábí malířské válečky, zaměstnává okolo 450 lidí. Přibližně 70 z nich jsou cizinci, především Ukrajinci. „Před měsícem jsme žádali o dalších devět pracovníků z Ukrajiny,“ říká personální ředitelka společnosti Marika Nováková. „Máme spoustu zakázek, rozšiřujeme výrobu, ale nemáme lidi,“ dodává.