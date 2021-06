Máme dva typy politických stran. Ty méně úspěšné jsou strany spíše konstruktivní. Jsou to takové, které ve svých řadách mají několik chytrých lidí, kteří si dají trochu práce a sestaví cosi jako program, který je někdy i konkrétní a promyšlený. A pak jsou tu strany mnohem úspěšnější, které nic takového nepotřebují. Zjistily, že vymýšlet programy je moc těžká práce a hlavně, že v téhle zemi žije ohromné množství lidí, které to stejně nezajímá. Jsou to strany plné bojovníků, verbálních samozřejmě. Voličům nabízejí boj. A pro ten se nutně potřebuje nepřítel. A to ideálně takový, který voliče přiměje, aby se proti němu postavil spolu se svojí stranou.