Znáte ten pocit, když držíte v ruce ještě zabalený dárek a víte přesně, co by tam mělo být, pak tu slavnostně opentlenou krabici otevřete… a následuje zklamání, které je o to hlubší, oč větší byla očekávání? Úplně přesně stejné pocity zažívali ti, kteří si něco slibovali od databáze ÚZIS. Podle původních představ měl Očkovací portál občana nabídnout možnost si stáhnout potvrzení o očkování, provedených testech, jakož i o prodělání nemoci covid-19. Měly by tam být všechny výsledky testů, které se dělaly ve zdravotnickém zařízení. A samozřejmě také z práce, pokud bylo testování zajištěno nějakým certifikovaným zařízením.

Uvedené údaje jsou nezbytné třeba pro návštěvu restaurací, fitnesscenter nebo třeba divadel. Potvrzení z databáze ÚZIS mělo zjednodušit i cestování. Prostě cílem bylo, aby měl člověk všechno na jednom místě pohromadě, vše bylo jednoduché, praktické. A také mělo jít o předskokana covid pasu, ke kterému se všechny země EU zavázaly od července. Česko mělo být jednou z pěti prvních zemí v Evropě, která pilotní projekt spustila.

Pokud by to fungovalo, šlo by o naprosto skvělého pomocníka. Nejen pro běžný život člověka, ale také pro stát, politiky, epidemiology a vůbec všechny, kteří se v Česku snaží nějakým způsobem řídit epidemii.

Bohužel to dopadlo jako vždycky

O to větší zklamání mnohé čekalo při pohledu do databáze: v praxi zde chybí obrovská část údajů o testování, a to včetně výsledků pozitivních testů. Přitom se okamžitě vnucuje otázka, proč tyto testy nejsou v databázi, když je stát z veřejných peněz stoprocentně proplatil. Tedy z peněz nás všech daňových poplatníků.