Tisíce životních pojistek v USA, pojištění před přírodními katastrofami nebo soudní spor pacientek se společností Johnson & Johnson kvůli vadnému vaginálnímu implantátu. Klienti, kteří investují do fondů společnosti Sirius, se občas podivují nad tím, jak nesourodá je směsice výdělečných příležitostí, do kterých jejich peníze směřují. A to jsme ještě nezmínili investice do hedgeových fondů, zaměřených třeba na biotechnologie nebo média.

„Naši klienti občas říkají, že to je hrozný guláš. Ale on je to guláš záměrně,“ říká Martin Burda, který dříve působil jako generální ředitel Investiční společnosti České spořitelny, tedy největší investiční firmy v Česku. Po odchodu ze spořitelny před téměř šesti lety založil jeden z největších tuzemských fondů pro alternativní investice.