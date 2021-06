Za jediný měsíc se deficit státního rozpočtu zvětšil o 65 miliard korun, ukázala čísla, která v úterý publikovalo ministerstvo financí. Od ledna tak hora státního dluhu narostla o více než čtvrt bilionu korun. Stát vybírá méně na daních, o to více ale utrácí. Ovšem jde o mimořádný rok, z něhož minimálně polovinu ještě poznamená pandemie a opatření, která měla omezit šíření koronaviru. Rok 2022 už má být docela jiný. Přesto na něj vláda chystá rozpočet s větším deficitem, než jaký udělala v roce, kdy covid-19 udeřil.

Schodek se má podle prvního nástřelu rozpočtu zveřejněného v pondělí večer vyšplhat na astronomických 390 miliard korun, což by odpovídalo šesti a čtvrt procenta výkonu ekonomiky. Půjde vůbec o nejhorší výsledek v dějinách Česka, s jedinou výjimkou. Tou je letošek, kdy provládní strany ochotně kývly na schodek 500 miliard už v době, kdy zdaleka nebylo jasné, že bude potřeba.



To, s čím pro příští rok ministerstvo financí zatím přišlo, je velmi hrubý náčrt. Ukazuje to i „kulatost“ čísel, s nimiž se operuje. Příjmy mají vzrůst o 100 miliard, výdaje klesnout o 10 – a máme výsledný, 390miliardový deficit. Obavy z exploze státního dluhu chce ministryně financí Alena Schillerová utlumit hned v zárodku poukazem na to, co by se mohlo stát, kdyby vláda peníze přestala do ekonomiky sypat.