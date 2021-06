Od úterý platí nový zákon, podle kterého se musí do evidence zapsat skuteční majitelé firem. Premiér Andrej Babiš zde bude uveden jako koncový příjemce výhod Agrofertu. Na střetu zájmů to podle premiéra nic nemění: žádný střet nemá, na valné hromady nechodí, s firmou se nestýká. Prostě vše je v pořádku, jede se dál, a pokud chce někdo, třeba Evropská unie, hlídat střet zájmů, ať to nechá posoudit soudem. Protože už teď vše odpovídá liteře českého zákona.