Ostravský podnikatel Rudolf Bochenek vydal za poslední dva roky na akvizice stamiliony korun. Naposledy koupil plastikářskou firmu Montix z Mohelnice, kterou mu prodal její zakladatel Oldřich Svoboda. Bochenkova BR Group, do jejíž plastikářské větve ještě patří podnik PF Plasty a loni získaná společnost IPG, se díky tomu stala jedním z největších dodavatelů plastů pro automobilový průmysl v Česku. „Naším cílem je po stabilizaci do tří let udělat v plastech dvě miliardy korun ročně,“ říká Bochenek v rozhovoru pro HN. Další plány včetně akvizic má i pro další dvě části svojí skupiny – výrobce lan Lanex a zatím nejmenší strojírenskou část, kde by se hlavní značkou, kolem níž se vše točí, měla stát firma Spojmont.

HN: Kupujete v poměrně krátké době druhou plastikářskou firmu po sobě. Budete po této akvizici česká jednička v dodávkách plastů pro světla automobilů?

Pokud jde o počet vstřikolistů, kterých teď máme 118, tak asi ano. Náš hlavní konkurent Formplast Purkert jich má zhruba podobný počet. Pokud jde o obrat, tak jsou větší. Podobně jako my vyrábí čočky do světlometů aut. My děláme třetinu trhu a k tomu ještě další věci. Oni se soustředili pouze na čočky. My se s tím ale nespokojíme, to bychom nemuseli investovat.

HN: Kolik jste od roku 2020 vydal na akvizice?