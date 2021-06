Státy Evropské unie plánují uvalit bezprecedentní sankce na režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten nedávno rozhodl o „únosu“ letadla Ryanairu s běloruským opozičníkem Ramanem Pratasevičem na palubě. Na unijním blacklistu se má ocitnout až sedm desítek lidí, klíčovým běloruským podnikům by se měl zakázat vývoz do EU. Pokud návrh projde, bude to největší sankční balík na Bělorusko za řadu let. HN to potvrdily diplomatické zdroje z několika států sedmadvacítky.