Smysl politiky v demokratických poměrech je v zásadě dvojí: buď změnit konkrétní věc k lepšímu, nebo získat co nejvíce hlasů ve volbách. Hlasování o nedůvěře vládě, které s mohutným bušením do bubnů ohlásila na čtvrtek demokratická opozice, je bohužel nesmyslné v obou ohledech. Prakticky k lepšímu nic nezmění, protože buď bude dál vládnout Babišova vláda, nebo se moci s plnou parádou chopí Miloš Zeman a na Babišovu vládu budeme ještě s láskou vzpomínat. A pokud jde o volební výsledek, tak si opozice také hlasováním o nedůvěře nepomůže. Lidé si logicky řeknou: „A k čemu to jako je, když to prakticky k ničemu není? To si z nás dělají legraci, že bychom je měli kvůli tomu volit?!“ Ne, nevypadá to dobře.

Na námitku, že jde o důležitý symbolický akt, odpovídáme: houby s octem. Symbolické akce mají smysl v totalitních poměrech, kde skrze ně opozice dává najevo, že jedná správně, ač je to momentálně marné. My ale v totalitních poměrech nežijeme, lidé se mohou svobodně rozhodovat, takže teatrální důraz na symboliku zní dutě jako poklepání na hlavu průměrného poslance SPD. Vždy když se opozice morálně pohoršuje nad Babišovým trestním stíháním, spoluprací s StB, střetem zájmů, voliči začnou zívat. Každý ví, co je pan premiér zač, stejně jako každý ví, že jeho vláda selhala v krizi. Donekonečna to opakovat je nejen zbytečné, ale i kontraproduktivní, protože to jen dává munici vládním stranám, které pak mohou tvrdit, že nemají „klid na práci“ a že opozice ve sněmovně řeší zbytečnosti, místo aby pomáhala se schvalováním zákonů potřebných k postcovidové obnově.