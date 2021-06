Červen se ponese v duchu velkého rozvolnění opatření proti šíření nemoci covid-19. A možná právě teď nastal čas zamyslet se nad tím, jak připravit zaměstnance na změny, které budou nutně následovat. Před covidem jsme žili v době teambuildingů, coworkingových místností, open spaců a mobility (jak rychle nám angličtina pronikla do světa korporátů, že ano). V době covidové jsme se zase přenesli do světa home officů a z otevřené, družné společnosti se stala společnost virtuální, ve které jsme se naučili komunikovat prostřednictvím Teamsů, Zoomu a dalších digitálních platforem formou virtuálních meetingů a conference callů.

Otázka ale zní, co bude dál. Je zjevné, že řada firem přistoupí z různých důvodů ke snižování počtu zaměstnanců, zejména na úrovni středního managementu a administrativních pracovníků, a že se na trhu práce objeví velká potřeba rekvalifikace. V některých sektorech, například v oblastech nových technologií, ale došlo během covidu k velkému nárůstu aktivit a poptávka po odbornících tohoto typu poroste i nadále, což může způsobovat problémy s udržením špičkových zaměstnanců. V době nejistoty, kterou právě prožíváme, je ale vždy dobré investovat do vzdělání. Jednou z možností je například studium MBA, které v České republice zažívá již řadu let svůj boom.

Studium MBA je určeno zejména těm, kteří nemají manažerské vzdělání a přejí si získat další kvalifikaci. Typickými studenty programů MBA by měli být technici, právníci, informatici, prostě ti, kteří se chtějí kariérně posunout na řídicí pozice ve firmách a potřebují získat znalosti z oblasti firemního řízení. Jako předsedkyně České asociace MBA škol musím samozřejmě upozornit na to, že trh programů MBA není v Česku regulován a působí na něm celá řada institucí, které nemají dostatečné odborné zázemí a s tituly MBA obchodují. Proto vždy uchazečům radím, aby si vybrali akreditované programy a zvažovali i pověst instituce, která vzdělávací program nabízí.

I v této oblasti totiž platí, že značka je zárukou kvality, a také zaměstnavatelé se stále více dívají na to, kde uchazeč o práci titul MBA získal. Firmám bych poradila, aby se zamyslely nad tím, že zažité stereotypy se změnily a bude třeba změnit styl a metody řízení. Pokud ale budou investovat do lidského kapitálu a umožní zaměstnancům kvalifikační růst, nebudou se muset obávat o to, že jim ti nejlepší odejdou. Dobrý program MBA totiž není návodem na jednorázové použití, ale návodem na koncepční myšlení. A právě koncepční manažerské myšlení je nutnou podmínkou pro úspěšný restart v době pocovidové.