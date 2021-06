Patřila k nadaným studentům s velkými ambicemi. Honba za úspěchy ji ale přivedla do deprese, až krátce před maturitou skončila na psychiatrii. Dnes neurovědkyně Marie Salomonová pomáhá dětem a dospívajícím studentům zvládat stres a psychické problémy. Těch je od vypuknutí pandemie násobně víc. „Za poslední rok šlo sebepoškozování určitě hodně nahoru. Děti a dospívající to často vidí jako mechanismus pro zvládání náročnějších období, vztahů či sporů. Popisují to jako strategii pro vyrovnávání se se stresem,“ říká v rozhovoru pro HN Salomonová.

HN: Jaký dopad měly změny související s pandemií na lidi?

Na psychice celé populace se covid podepsal velmi špatně. Podle dostupných dat trojnásobně vzrostl počet depresivních poruch, dvojnásobně úzkostných poruch, a trojnásobně vzrostlo dokonce i riziko sebevraždy. Data jsou o dospělé populaci, ale situace se zhoršila obecně, a u dětí i dospívajících tomu není jinak. Spojené je to s lockdownem, uzavřením škol či nedostatkem sociální podpory. Zaznamenávají to všechny psychiatrické nemocnice i odborní pracovníci. Problémy se dnes týkají většího počtu mladých lidí, než jsme byli zvyklí.