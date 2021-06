Případy jako Vrbětice by nás už neměly překvapovat, říká americký generál Ben Hodges, který velel americkým jednotkám v Evropě a nyní v think-tanku CEPA přemýšlí o obraně Evropy. Na toto téma píše studie a naposledy se podílel na knize, která vykresluje možné scénáře války v Evropě umístěné časově do roku 2030. Do Prahy Hodges přijel na pozvání Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut.