Kdo má otevřeno, nemá nárok na podporu. Vláda je v pokračování podpůrných programů nekompromisní a s pondělním otevřením doposud zavřených restaurací a fitness center ukončila také většinu podpory. Zástupci podnikatelů a firem však poukazují na to, že znovuotevření provozovny neznamená, že se jí od prvního dne začíná dařit. Požadovali, aby kabinet nechal alespoň některé programy ještě „doběhnout“.

Skončil například program ministerstva průmyslu a obchodu Covid nepokryté náklady. V něm získali příspěvek ve výši 60 procent nákladů podnikatelé, kterým klesly tržby ve srovnání s dobou před pandemií alespoň o polovinu. Kromě toho už 9. května skončil program Covid 2021. Ten nabízel podnikatelům 500 korun na každého zaměstnance denně. Stát počítá, že na obou programech vyplatí 16 miliard korun.

Majitelé nově otevřených provozoven na tuto pomoc už nemají nárok, i kdyby podmínku nízkých příjmů stále splňovali. „Představte si, že bychom to prokazovali přes pokles tržeb. V tu chvíli by začala diskuse, jestli je to objektivní. Udělejme to jako s obchody, tam to bylo fér a obchody nyní fungují,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).