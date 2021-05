Zásadně odmítají zvyšovat daně, slibují vyšší platy pro učitele, daňové prázdniny pro rodiny i vyšší vdovské důchody. I přesto koalice Spolu tvrdí, že se jí podaří výrazně srazit nynější obří schodek státního rozpočtu. ODS, TOP 09 a lidovci toho chtějí dosáhnout oživením ekonomiky, rušením národních dotací i propouštěním státních úředníků. „Za šest let šly běžné výdaje nahoru o 50 procent. To je hlavní problém státního rozpočtu. Nikoliv otázka daní, všechny návrhy, které jsem zatím slyšel, přinášejí jednotky miliard,“ říká Zbyněk Stanjura, kandidát koalice Spolu na ministra financí.

HN: Říkáte, že medvěda ještě neporcujete a nezabýváte se rozdělováním funkcí. Ale čistě hypoteticky, není řízení státní kasy pro příští vlády spíše za trest?

My to skutečně ještě neporcujeme, i když nám to mnozí nevěří. Máme nyní jiný úkol, potřebujeme vyhrát volby, potřebujeme, aby premiér byl z ODS, tedy Petr Fiala. A pak už on bude rozhodovat, kdo na jaké ministerstvo půjde, domlouvat se s našimi koaličními partnery, třeba i širší koalice. Ale nyní se musíme soustřeďovat na to, abychom měli tu příjemnější starost a mohli to rozhodovat.

HN: Je pro vás ministerstvo financí důležité? Budete ho chtít, pokud vyhrajete?

Já myslím, že bychom ho měli chtít. Zkušenosti z dvou vlád, tedy vlády Petra Nečase a Bohuslava Sobotky, ukazují, že pokud premiér a ministr financí nejsou z jedné strany, plodí to vnitrovládní spory. Ale záleží na tom, jaká bude politická realita.