Letošní nejsledovanější valné hromady přijdou koncem tohoto měsíce. Po zadání výrazu „valné hromady 2021“ do vyhledávače Googlu algoritmus našeptává, které to jsou: „tradičně“ valná hromada ČEZ a pak také Monety. Za tři týdny budou akcionáři čtvrté největší tuzemské banky (dle počtu klientů) schvalovat její spojení s šestou největší bankou, Air Bank, a dalšími finančními společnostmi ze skupiny PPF. Spojení by podle managementu PPF mělo z Monety postupně udělat „národního bankovního šampiona“, začlenit ji mezi trojici nejvýznamnějších bank na českém trhu.

Managementy PPF i samotné Monety by „šampionovi“ život rády vdechly, otázkou však je, zda si to přejí také akcionáři. V případě PPF není pochyb: jeden ze spolumajitelů skupiny dokonce minulý týden spojení nezvykle hájil při telekonferenčním hovoru s analytiky. Nejasné však je, jak se ke spojení postaví akcionáři Monety. Co se vlastně bude dít, ať se rozhodnou pro nebo budou proti?