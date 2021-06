Minulý rok byl hotový investiční ráj, kdo nakoupil akcie při březnových propadech, přišel si při alespoň troše štěstí na dvojciferné výnosy. Zní to skvěle, ale má to jeden háček. Pokud by se český investor rozhodl si své zisky vybrat dnes, je docela možné, že žádné zisky mít nebude. Koruna vůči dolaru za tu stejnou dobu posílila o pětinu, k euru o více než devět procent.

Pokud byly výnosy investora v dané cizí měně nižší než procentuální posílení koruny a investor nebyl zajištěný, je ve ztrátě. Jistě, může počkat, jestli koruna zase neoslabí, bohužel ale trhy čekají přesný opak. Vyvstává proto otázka, jestli se zajistit dnes.