Otevírají se vnitřky restaurací, sportoviště, bazény. Na jednu stranu můžeme jásat, že se do Česka konečně po roce vrací normální život. Jenže děje se to překotně, neprofesionálně, chaoticky. Přesně tak, jak vláda postupovala po celou dobu pandemie. Což má za následek, že z lockdownu vycházíme, měřeno kombinací ztrát na lidských životech a ztrát ekonomických, takřka nejhůř na světě. Tady jsou základní příčiny, proč k tomu došlo, plus poučení do budoucna.

Autokraticky řízená vláda. Premiér místo toho, aby si vybral nejlepší spolupracovníky a delegoval jim pravomoce, volil podivné typy od šedivých úředníků (Blatný) po zlatokopy (Arenberger), a nadto jim do práce nepřetržitě mluvil. Čtyři střídání na postu ministra zdravotnictví za osm měsíců představují světový rekord. Absence kontinuity v kombinaci s nepřetržitým sledem chaotických, mikromanažerských vstupů premiéra, často motivovaných snahou populisticky se zabílit veřejnosti, jako když v létě zakázal zavést roušky ve vnitřních prostorách, způsobily katastrofu. Máme přes 30 tisíc mrtvých, horší výsledek v přepočtu na milion obyvatel zaznamenali jen v Maďarsku ovládaném Babišovým přítelem Viktorem Orbánem. Poučení z toho je jednoznačné. Autokracie nejenže škodí zdraví, je v krizi doslova smrtonosná.